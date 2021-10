Alessandro Rossi “Ho gli ormoni a palla”/ “La tenda con Francesca Cipriani? Se mi sente mamma…”

Momento divertente nella diretta serale del lunedì del Grande Fratello Vip che ha visto protagonista Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, che sta trascorrendo alcuni giorni all’interno della casa con gli altri concorrenti del reality. In attesa di scoprire se dovrà lasciare la casa proprio in questa serata, di sicuro aver ritrovato la compagnia di Francesca ha sicuramente giovato non solo alla showgirl, che ha potuto avere un punto di riferimento all’interno del gioco, ma anche allo stesso Alessandro che si è reso protagonista di un divertente siparietto con Alfonso Signorini in conduzione.

Alfonso si diverte con Alessandro: “Perché hai gli ormoni a palla?”

Riguardo la sua esperienza nella casa, infatti, Alessandro Rossi si è lasciato andare ad un: “Sono rinato, ho gli ormoni a palla” che ha scatenato non poca ilarità all’interno della casa e in studio, una battuta sulla quale Alfonso Signorini si è gettato praticamente a pesce: “Perché mai hai gli ormoni a palla, Alessandro?”, lasciando intendere che la vicinanza di Francesca gli abbia fatto bene sotto tutti i punti di vista.

Il conduttore ha anche chiesto se, anche se il regolamento non lo consente, i due non abbiano cercato qualche “escamotage” per riuscire ad abbassarli un po’, gli ormoni. Momento “cringe” di quelli che non mancano mai nella casa del Grande Fratello, tutto si è chiuso con una grande risata.

