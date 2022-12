Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani/ Figlio in arrivo e annuncio in diretta al GF Vip?

Chi è Alessandro Rossi, il marito di Francesca Cipriani

Questa sera in diretta al Grande Fratello Vip 2022 Alfonso Signorini si prepara ad accogliere una coppia d’eccezione. Francesca Cipriani, gieffina in più edizioni, torna al GF Vip ma questa volta da donna sposata. In studio arriva infatti al fianco di suo marito Alessandro Rossi, protagonista lo scorso anno di molte delle scene più esilaranti dell’edizione.

Chi è Alessandro Rossi? Classe 1991, il marito di Francesca Cipriani ha 32 anni ed è nato in Emilia Romagna. Lavora come imprenditore e, come raccontato anche in diretta al GF Vip, ha conosciuto Francesca Cipriani durante una cena insieme ad amici comuni ed è lì che se n’è subito innamorato. Il corteggiamento è stato però molto lungo, visto il passato turbolento di Francesca in amore.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani: primo figlio in arrivo?

Alessandro Rossi, come ha rivelato a Verissimo, è già papà di una bimbo avuto da una precedente relazione. Spera però di diventarlo presto nuovamente: “Io sono già papà di un bimbo di tre anni, quindi sogno una femminuccia. Speriamo che Dio ce la conceda”, ha rivelato a Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia potrebbe dunque presto coronare ulteriormente il loro sogno d’amore con un bebè. Ricordiamo che proprio al Grande Fratello Vip Alessandro ha fatto la proposta di nozze a Francesca.

