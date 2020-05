Alessandro Ruben, chi è il compagno di Mara Carfagna/ “È un uomo presente e attento”

Pubblicità

Di Alessandro Ruben in verità si conosce molto poco, soprattutto se si parla di vita privata. Eppure questo nome è balzato sulla bocca di molti nelle ultime ore a causa di un gossip che riguarda la sua compagna. Stiamo parlando della vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna che, secondo gli ultimi gossip, sarebbe incinta. Il padre della bambina in arrivo è, appunto, Alessandro Ruben, prima consigliere del ministero della difesa per gli affari internazionali, attualmente consigliere del ministro degli esteri per gli affari economici. Prima di incontrare Alessandro, Mara Carfagna sera legata a Marco Mezzaroma, suo ex marito. La longeva e appassionata relazione con Ruben è iniziata nel 2013 e, ad oggi, continua a gonfie vele.

Alessandro Ruben e Mara Carfagna, un amore solido

Alessandro Ruben e Mara Carfagna sono una coppia innamorata e solida. 44 anni lei, 53 lui, secondo gli ultimi gossip stanno per avere il loro primo figlio. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, la deputata ha ammesso infatti i forti sentimenti che la legano all’avvocato e politico: “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. – ha sottolineato la Carfagna, per poi parlare appunto di figli – Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto.” E chissà che il sogno della coppia non stia per diventare realtà.



