Alessandro Ruben, chi è il marito di Mara Carfagna/ Oggi il matrimonio top secret a Sorrento

Mara Carfagna e Alessandro Ruben a nozze: oggi il matrimonio a Sorrento

È un giorno di grande festa per Mara Carfagna e il compagno Alessandro Ruben che, nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2024, celebrano il tanto atteso matrimonio. La coppia, come rivelato da Dagospia, si sposa presso Villa Zagara, nella suggestiva cornice di Sorrento, in gran segreto: non sono state rivelate informazioni dai diretti interessati con la parlamentare di Azione che, anzi, avrebbe addirittura invitato gli ospiti a non spendere parola sul giorno per loro più importante.

Secondo il portale, la coppia convola a nozze nella giornata di oggi e al loro fianco, ad accompagnare i genitori all’altare, ci dovrebbe essere la loro figlia di 4 anni Vittoria. I primi rumors sui fiori d’arancio per la coppia sono arrivati dal settimanale Oggi poche settimane fa, in cui veniva specificato che il matrimonio sarebbe stato celebrato a breve; la fatidica data dovrebbe essere proprio quella di oggi, in attesa di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma chi è Alessandro Ruben, compagno e ora neo-marito di Mara Carfagna?

Alessandro Ruben, chi è il compagno e neo-marito di Mara Carfagna

Alessandro Ruben, marito di Mara Carfagna, è un avvocato e politico di origini romane classe 1966: in passato è stato consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e, dal 2017, membro della Commissione nazionale dell’Anti-Defamation League. In carriera ha collaborato con Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi ed è stato eletto deputato alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, per poi aderire nel 2010 a Futuro e Libertà per l’Italia.

Molto riservato per quanto riguarda la sfera sentimentale, sappiamo che Alessandro Ruben, prima di diventare marito di Mara Carfagna, ha avuto un precedente matrimonio dal quale è nata la prima figlia nel 2004; il politico è poi diventato papà-bis nel 2020 quando è nata la secondogenita Vittoria, prima figlia in coppia con la Presidente di Azione. “Sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”, aveva raccontato la Carfagna in una vecchia intervista a Chi.

