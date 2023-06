Mara Carfagna e Alessandro Ruben si sposano/ Matrimonio imminente, ma la data…

Mara Carfagna e Alessandro Ruben: matrimonio imminente

Fiori d’arancio per Mara Carfagna e Alessandro Ruben. Secondo quanto si legge sul numero in edicola del settimanale Oggi, l’esponente di Azione sposerà l’ex deputato di Futuro e Libertà molto presto. Stando a quello che si legge su Oggi, infatti, il matrimonio sarebbe imminente, ma la data, così come la location della cerimonia e del ricevimento, resterebbe top secret. La coppia potrebbe così aver scelto l’estate per pronunciare il fatidico sì e coronare, così, un amore che è stato coronato dalla nascita della figlia.

La piccola Vittoria è nata ad ottobre 2020. La Carfagna aveva scoperto di essere incinta durante il primo lockdown coronando così il sogno della maternità con l’arrivo del frutto del suo amore con Alessandro Ruben con cui fa coppia fissa dal 2013.

Mara Carfagna: secondo matrimonio per lei

Quello con Alessandro Ruben sarà il secondo matrimonio per Mara Carfagna dopo quello lampo con Marco Mezzaroma. La fine del matrimonio aveva fatto soffrire la Carfagna come aveva raccontato lei stessa tempo fa. «Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben», raccontava tempo fa, «Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo».

Il matrimonio con Marco Mezzaroma, celebrato nel 2011, era durato meno di un anno. L’incontro con Alessandro Ruben, poi, ha cambiato tutto. La Carfagna e Ruben fanno coppia fissa ormai da anni ed ora sarebbero pronti anche a pronunciare il fatidico sì.

