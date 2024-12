Sembra entrare sempre più nel vivo la corsa a Palazzo Marino per le elezioni che si terranno il prossimo 2027 – probabilmente accorpate alle politiche, nel caso in cui il governo Meloni arrivi alla fine naturale della legislatura – con il Foglio che in mattinata ha anticipato il probabile nome del prossimo candidato sindaco di Milano per il centrodestra: secondo l’indiscrezione si tratterebbe del giornalista Alessandro Sallusti – direttore del Giornale -, ma per ora non sembrano ancora trapelare conferme ufficiali da parte delle forze politiche di maggioranza dopo le recentissime voci che puntavano sul nome di Maurizio Lupi proposto da Ignazio La Russa.

Ad avanzare l’ipotesi di Alessandro Sallusti per il ruolo di sindaco di Milano – spiega sempre il Foglio – sarebbe stato il leader del Carroccio Matteo Salvini che pare averne già parlato con la presidente Giorgia Meloni incontrando il suo parere positivo; mentre resta ancora incerto che il direttore del Giornale accetterà il prestigioso incarico scegliendo di scendere in campo dopo la rinuncia del 2021 che portò a scegliere il nome di Luca Bernando, poi ‘escluso’ dalla corsa dopo l’ammissione pubblica sul fatto di portare talvolta con sé una pistola durante i suoi turni nel reparto di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli.

Si apre la corsa per la poltrona di sindaco di Milano: mentre il cdx punta su Alessandro Sallusti, i Dem sono ancora indecisi

Insomma, fermo restando che la partita per il prossimo sindaco di Milano resta ancora del tutto aperta, progressivamente il centrodestra sembra compattarsi sempre di più attorno all’idea di puntare sul nome di Alessandro Sallusti che – è bene ricordarlo – godeva già delle grazie dell’ex leader forzista Silvio Berlusconi e solo recentemente è stato scelto dalla presidente Meloni come suo biografo ufficiale.

Al contempo, resta ancora del tutto aperta la candidatura del Dem che sfiderà – ipoteticamente – Alessandro Sallusti: da un lato, infatti, Giuseppe Sala non è più eleggibile e mentre lui ha acceso i riflettori sull’ex direttore della Stampa e di Repubblica Mario Calabresi, la leader del PD Elly Schlein sembra aver fatto muro attorno al nome dell’attuale consigliere Pierfrancesco Majorino, con i suoi alleati che ipotizzano anche l’eventuale candidatura di Ferruccio Resta (rettore del Politecnico), Pierfrancesco Maran (ex assessore) e la deputata Lia Quartapelle.

