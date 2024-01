Pierfrancesco Majorino, “show” in diretta tv contro Belpietro/ Applausi e baci: “Lei è proprio maschio!”

Durante la puntata di Dritto e Rovescio di ieri sera, in diretta su Rete 4, talk condotto da Del Debbio, è andato in scena uno scontro fra Pierfrancesco Majorino, esponente del Partito Democratico di Regione Lombardia, ed ex candidato a presidente, e Maurizio Belpietro, giornalista e direttore de La Verità. Si parla in studio del noto caso dei saluti fascisti durante la celebrazione dei fatti di Acca Larentia, e Majorino si rivolge così agli altri ospiti e ai telespettatori: “Io vorrei una presidente del consiglio, Giorgia Meloni che condanni questo atto con molta chiarezza senza se e senza ma, ci vuole una presa di posizione chiara e netta che non è arrivata, quando in questi anni l’onorevole Fiano ha tentato di portare avanti un disegno di legge più rigoroso rispetto al tema di contrastare l’apologia di fascismo, la Destra l’ha contrastato”.

In studio anche l’esponente di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli che ribatte a Majorino, e questi replica: “Lei Montaruli continua a interrompermi, io non voglio farlo perchè è maleducazione”. Quindi ha proseguito: “Giorgia Meloni è in imbarazzo di fronte ad un’azione come quella, c’è un rapporto che è sempre stato ambiguo fra alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e questi mondi di estrema destra, FDI non è di fascisti ma dice sempre mezze parole, poi abbiamo La Russa che ha il busto di Mussolini. Le ricordo anche Belpietro ciò che dice sui legami nostri con il centrosinistra”.

MAJORINO VS BELPIETRO: “LEI NON SA RISPONDERE ALLE DOMANDE”

In studio proprio Maurizio Belpietro prova a chiedere chiarimenti al suo interlocutore, dicendo: “Lei va al Leoncavallo, non io”, e Majorino ha replicato: “Sono andato a ringraziare, vede cosa fa Belpietro”, di nuovo il giornalista: “Perchè non risponde a domande secche? Lei non sa rispondere perchè non capisce”.

A quel punto Majorino ha iniziato ad applaudire Belpietro: “Bravo Belpietro, l’applaudo io, bravo, vada avanti. Ora si sente più maschio Belpietro? Belpietro è un uomo, bravo (manda anche un bacio ndr), lei è veramente un maschio vero di quelli tosti”. A quel punto interviene anche Del Debbio: “Ma dove siamo arrivati, baci”, e Belpietro aggiunge: “Complimenti, lei non è neanche un uomo e non sa rispondere, non ha argomenti, complimenti”. A chiudere la questione ci ha pensato proprio Del Debbio: “La smetta, mamma mia, basta, state zitti tutti e due”.

