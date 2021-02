Alessandro Sallusti/ “Record libro mio e Casalino? Nostra rivincita sui radical chic”

Nell’odierna puntata di “Domenica In” ci sarà anche Alessandro Sallusti nel ricco parterre di ospiti di Mara Venier. La storica padrona di casa di Rai 1, infatti, intervisterà pure il direttore de “il Giornale” nel consueto contenitore domenicale della rete ammiraglia del servizio pubblico e inevitabilmente la chiacchierata col 64enne giornalista originario di Como verterà non solo sul successo editoriale del suo saggio, “Il sistema”, ma anche della recente notizia della sua positività al Covid.

Qualche giorno fa, infatti, Sallusti aveva svelato di essere risultato positivo al test del tampone al nuovo Coronavirus e, in un periodo in cui si fa un gran parlare della diffusione delle nuove varianti nel nostro Paese, la notizia aveva creato qualche apprensione. Tuttavia, nel corso di alcune recenti ospitate televisive in diretta da casa sua, il direttore del quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi ha rassicurato tutti, spiegando di essere asintomatico e di stare bene: “Sto benissimo ringraziando Dio: ho fatto il tampone non perché stessi male ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo” ha raccontato all’Adnkronos.

ALESSANDRO SALLUSTI, LE PAROLE A SORPRESA SU ROCCO CASALINO

E a proposito di ospitate televisive, è stata molto gradevole proprio quella che negli ultimi giorni ha visto Alessandro protagonista di “Accordi & Disaccordi”, il talk show condotto sul Nove da Luca Sommi e Andrea Scanzi. Nel corso dell’ultima puntata, il direttore infatti è stato per qualche minuto in contemporanea in diretta per un’intervista incrociata tra lui e l’sopite precedente, Rocco Casalino, ex portavoce del premier uscente Giuseppe Conte: e tra i due, nonostante le differenti vedute politiche, ci sono state solo parole al miele e alcuni apprezzamenti a sorpresa fatti dallo stesso Sallusti (a questo link il loro siparietto).

Ricordando che, a suo giudizio, il 50% del successo di Conte è legato alla bravura di Casalino tanto da definirlo un “fuoriclasse assoluto” (e ricordando la cordialità dell’ex Presidente del Consiglio durante il loro incontro a Palazzo Chigi), Sallusti ha poi fatto auto ironia sul fatto che il suo saggio e quello del responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, “Il portavoce”, siano entrambi in vetta alle classifiche di vendita dei libri in Italia. “Questa settimana io e Rocco ci contendiamo il record di vendite: il fatto che un ingegnere e un perito chimico mancati come noi se lo contendano, vuol dire che il Paese non è messo benissimo” ha detto, aggiungendo che per loro due è una sorta di rivincita nei confronti di tutti coloro, “radical chic” compresi, che li guardano dall’alto al basso per via del titolo di studio nell’ambito tecnico-professionale.



