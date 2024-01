Alessandro Sallusti vs Orsini, lite a Cartabianca/ Il prof: “Cafone!”, giornalista lascia lo show

Una durissima lite si è verificata nella serata di ieri durante la prima puntata dell’anno del talk E’ Sempre Cartabianca, fra Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e il noto docente Alessandro Orsini.

La conduttrice, Bianca Berlinguer, ha invitato i suoi ospiti a parlare della guerra fra Israele e Hamas che imperversa da ormai tre mesi, e il docente di sociologia del terrorismo internazionale, ha esternato il suo pensiero, storicamente contro Israele e Netanyahu: “E’ una possibilità remota che Hezbollah attacchi Israele – specifica lo stesso Orsini in diretta televisiva su Rete 4 – non ci sono le condizioni per cui Hezbollah possa sconfiggere Israele e ritengo che queste condizioni non si concretizzeranno mai. A Gaza è in corso una pulizia etnica, lo dicono gli articoli del Wall Street Journal e del Washington Post, non di Hamas. La stampa americana più accreditata ha affermato che Israele ha sganciato 29mila bombe, comprese molte bombe MK84. L’obiettivo è costringere i palestinesi a lasciare Gaza e colonizzare le zone che verranno ricostruite”.

ALESSANDRO SALLUSTI VS ORSINI, LITE A CARTABIANCA: ECCO COSA È ACCADUTO

A quel punto è intervenuto Sallusti, che ha ribattuto in maniera un po’ piccata: “Se facessi il professore, mi offenderei se facessi lo stesso lavoro di Orsini”. Si è quindi innescato un duro botta e risposta fra i due che Bianca Berlinguer ha decisamente fatto fatica a tenere a bada. “Sallusti, lei è un cafone e un prepotente. E’ un maleducato, se non si scusa non la faccio parlare”, è esploso ad un certo punto Orsini, mentre la presentatrice cercava di riportare la situazione alla calma. Decido io chi parla, non lei”, dice Berlinguer.

“Se Sallusti non si scusa, io lascio la trasmissione”, replica Orsini, prima dell’arrivo della pubblicità che “salva” la situazione. Quando si ritorna in onda, però, un ospite se ne è andato ed è Alessandro Sallusti. Il direttore de Il Giornale aveva già vissuto poche settimane fa un battibecco con la conduttrice per via di un problema di nomi.











