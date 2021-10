Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano Striscia la Notizia/ Chi li sostituirà?

Alessandro Siani è Vanessa Incontrada faranno la loro ultima puntata insieme questa sera 30 ottobre per poi lasciare la conduzione del tg satirico all’inedita coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari prima dell’approdo della coppia d’oro di Striscia la notizia: Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno diretto per un mese e mezzo il telegiornale satirico ricevendo molte approvazioni da parte dei telespettatori e la loro conduzione potrebbe non essere un addio, ma un arrivederci. Durante la loro conduzione non sono mancate i colpi di scena come l’aggressione a Brumotti a San Severo nel quartiere di San Bernardino.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari

La coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lascerà la conduzione di Striscia la Notizia a Sergio Friscia, un attore e showman italiano che ha iniziato a lavorare come comico arrivando alla notorietà grazie al programma Macao di Gianni Boncompagni, in onda su Rai2 ed è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a fiction come Squadra antimafia – Palermo oggi.

Roberto Lipari, che affiancherà Sergio Friscia, invece è al suo debutto assoluto a striscia la notizia, dopo due anni da inviato. Il giovane cabarettista è stato il trionfatore del talent show di La7 “Eccezziunale veramente” con la partecipazione di striscia la notizia come giudice.

