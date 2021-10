Striscia la Notizia Vs Tommaso Zorzi “Vergogna”/ Gabibbo: “Fa la morale ma bestemmia”

Striscia la Notizia replica e attacca Tommaso Zorzi e lo fa attraverso la voce del Gabibbo. Il motivo di tale replica sta nel tweet indignato di Zorzi dopo la battuta fatta da Alessandro Siani in diretta sulle mozzarelle cinesi. Nel post, Zorzi critica non solo l’attore napoletano ma anche Vanessa Incontrada, rea di aver riso di fronte alla battuta. Il Gabibbo però non ci sta e nella puntata di Striscia la Notizia in onda oggi, 29 ottobre, non solo manda in onda uno spot cinese palesemente razzista per replicare a Diet Prada, ma replica anche all’ex gieffino.

“Questo è lo spot più razzista del mondo e Diet Prada non ha detto niente. – fa notare il Gabibbo dopo la visione dello spot cinese incriminato, poi aggiunge – Ma pensate che è scoppiato il putiferio in tutto il mondo perché Michelle (Hunziker) e Gerry (Scotti) hanno fatto gli occhietti! Ma siamo circondati da falsari!”

Striscia e il Gabibbo attaccano Tommaso Zorzi: “Vergogna” Fai la morale e poi…”

È a questo punto che il Gabibbo attacca direttamente Tommaso Zorzi. Dopo aver nominato proprio lui tra coloro che hanno avanzato critiche per la battuta di Siani, mostra in risposta un video in cui Zorzi bestemmia. Così tuona: “Ti giudichiamo sì se ti permetti di fare la morale in queste condizioni! Vergogna delle vergogne, vai a bestemmiare dal Papa se sei così trasgressivo!” Una replica molto dura quella di Striscia la Notizia, di fronte alla quale Zorzi sicuramente non rimarrà in silenzio. Attendiamo il prossimo round.

