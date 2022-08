Alessandro Siani, moglie e figli/ Il matrimonio “segreto” nel 2008…

Moglie e figli di Alessandro Siani, una vita al riparo dai riflettori

Di Alessandro Siani attore sappiamo praticamente tutto. Di Alessandro Siani uomo e della sua vita privata, molto meno. Questo perché l’attore napoletano è sempre stato estremamente riservato e non ha mai diffuso troppi dettagli personali. Ad esempio, benché sia famosissimo, non si ha idea chi sia la fortunata donna al suo fianco e chi siano i due bambini che ha messo al mondo qualche anno fa con la moglie.

Alessandro Siani/ Le critiche non lo scalfiscono: "E se ho giornata no resto a casa"

Come dicevamo il commediante partenopeo è sempre stato piuttosto discreto per quanto riguarda la sua vita privata. Come tanti altri colleghi del mondo dello spettacolo, infatti il conduttore preferisce tenersi alla larga dal gossip e desidera far parlare di sé solo ed esclusivamente tramite il suo talento e le sue capacità.

Alessandro Siani/ "Il mio non è un lavoro, ma una passione a tempo indeterminato"

Alessandro Siani e il matrimonio “segreto” nel 2008

Le uniche informazioni che siamo riusciti a reperire in rete sull’amata moglie, riguardano il matrimonio che si sarebbe celebrato orami qualche anno fa. I due si sarebbero sposati nel 2008, con una cerimonia piuttosto intima e riservata solo a parenti e pochi amici intimi e alcuni colleghi. Ad oggi marito e moglie vivono nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, città natale anche dei due bambini. Riguardo la dolce metà di Alessandro Siani pare non vi siano altri elementi di rilievo, in quanto non è mai uscita allo scoperto, ad eccezione di alcune rare occasioni pubbliche in cui è apparsa felice e sorridente al fianco del marito.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Siani, chi è la misteriosa moglie?/ Quattordici anni d'amore in "segreto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA