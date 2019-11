ALESSANDRO SIANI/ Ospite a Le Iene Show 7 anni dopo la prima intervista

Periodo di debutti per Alessandro Siani. Non solo quello del suo nuovo film “Il giorno più bello del mondo” al cinema, ma anche quello atteso per oggi a “Le Iene Show”. L’attore napoletano sarà infatti ospite del programma di Italia Uno nella puntata condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a partire dalle 21:15. A voler essere precisi c’è da dire che quella di oggi tra Siani e “Le Iene” non è propriamente una prima volta: un primo abboccamento era avvenuto infatti nel 2012, quando un giovanissimo Siani stava ancora iniziando a farsi conoscere al grande pubblico. Insomma, il suo successo non era neanche lontanamente paragonabile a quello che ha portato il suo film, con quasi 3 milioni di euro, a firmare il record di miglior incasso italiano del 2019 nel weekend di apertura.

Alessandro Siani ospite a “Le Iene Show”

Già nel primo incontro tra Siani e Le Iene si può dire che sia emerso il talento comico dell’attore napoletano. Ecco ad esempio cosa disse:”Al cinema? La cosa migliore che faccio è parcheggiare”. In quell’occasione Siani si soffermò in particolare su Monica Bellucci, definita non a caso la donna più bella del mondo, e si produsse in una serie di battute memorabili e all’altezza del suo repertorio. Un esempio? Eccolo: “Se sono istruito? A un esame avevo preso 21, l’ho rifiutato perché mi rovinava la media, prendevo a tutti 18”. Insomma, dalla partecipazione di Siani questa sera a “Le Iene Show” c’è da attendersi un mare di risate. L’occasione sarà propizia anche per lanciare il nuovo film nelle sale cinematografiche, ma con il napoletano una cosa è certa: tutto può succedere…

