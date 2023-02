Alessandro Sigfrido e Michelle, figli Riccardo Fogli/ Lui “credevo di essere sterile”

Alessandro Sigfrido e Michelle, ecco chi sono i figli di Riccardo Fogli

Alessandro Sigfrido e Michelle sono i figli del celebre artista Riccardo Fogli. L’ex frontman dei Pooh ha avuto una vita sentimentale piuttosto attiva ed è diventato papà in fasi differenti della sua esistenza. Alessandro Sigfrido, è nato nel 1993 dalla storia d’amore con l’attrice Stefania Brassi, mentre Michelle Mery, è arrivata nel 2012 dopo il matrimonio con la sua attuale compagna Karin Trentini, con la quale ci sono ben trent’anni di differenza. Per molto tempo Riccardo Fogli ha pensato di non poter avere figli, ma alla fine il suo sogno si è realizzato senza intoppi.

“Per tanti anni ho creduto di essere sterile”, ha infatti confessato in diverse interviste il cantante. Nel 1993 è nato Alessandro Sigfrido ed il perché del nome, Riccardo Fogli lo ha spiegato in una curioso passaggio riportato da Gente: “Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile. Mi sentivo un miracolato!”. Sigfrido è diventato anche titolo di una canzone che il cantante ha dedicato ad Alessandro. “L’ho cresciuto con tanta dolcezza e oggi Alessandro ha un carattere forte e modi molto gentili”, le sue parole.

Riccardo Fogli e il rapporto speciale con Alessandro e la piccola Michelle: quella volta all’Isola dei famosi…

Il primogenito di casa Fogli, attualmente, lavora come road manager e collabora anche con gli Stadio. In occasione della partecipazione del papà al reality show de l’Isola dei Famosi nel 2019, Alessandro Fogli ha spesso preso parte alla trasmissione per fargli sentire il suo supporto, smentendo le voci su un presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Nel 2010, quindi, l’arrivo di Michelle Mery, il piccolo grande amore del cantante, che scherzando ha ricordato la sua media di un figlio ogni vent’anni.

“Lei e Karin sono il mio baricentro, le pietre che tengono su la mia vita”, ha dichiarato più volte l’artista. Il legame coi figli, soprattutto con la più piccola, è speciale e Riccardo Fogli non ha alcuna intenzione di farsi da parte, per cui si augura ancora qualche anno al pieno delle forze per potersi godere al meglio la figlia Michelle.











