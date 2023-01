Alessandro Sposito, Uomini e Donne/ Spunta un segreto bollente del passato?

Alessandro Sposito, nuova lite a Uomini e Donne?

Alessandro Sposito è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che sta frequentando diverse dame del parterre tra cui Gemma Galgani che ha organizzato un’uscita romantica con lui pensando a tutto nei minimi dettagli. Prima di frequentare le varie dame del parterre, Alessandro ha anche conosciuto Paola con cui c’è stato anche un rapporto d’intimità. Tra i due, tuttavia, è tutto finito ed oggi, nella nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dopo una discussione sul rapporto con Gemma, sarà il protagonista di una rivelazione.

Alessio Corvino, Uomini e Donne/ L'amica dello "struscio" risponde a Lavinia

Paola, infatti, si lascerà andare ad una dichiarazione svelando un segreto che riguarderebbe il passato del cavaliere del trono over. Segreto che lascerà senza parole Maria De Filippi.

Il segreto del passato di Alessandro Sposito

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, pare che in studio la rivelazione di Paola sarà davvero bollente. La dama, infatti, svelerà che, in passato, Alessandro avrebbe girato alcuni film per adulti. Il cavaliere spiegherà di aver girato dei video amatoriali quando aveva vent’anni. Una rivelazione che lascerà assolutamente senza parole Maria De Filippi.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e diretta 25 gennaio: lite tra Gemma e Tina in studio

La conduttrice, infatti, spiegherà di non sapere assolutamente nulla di tale dettaglio del passato di Alessandro così come la redazione. Cosa accadrà in studio? E quale sarà la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari?

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento romantico con Alessandro, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA