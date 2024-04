Alessandro Stocchi, ecco chi è il compagno di Nadia Bengala/ Uniti da più di quindici anni e…

Un tuffo nella vita privata e sentimentale di Nadia Bengala: chi è Alessandro Stocchi, il suo compagno di vita da oltre 15 anni

La vita sentimentale di Nadia Bengala è strettamente legata al quella del compagno Alessandro Stocchi, uomo di affari a cui è legata dall’ormai lontano 2007. I due si sono conosciuti e innamorati dopo la relazione tra la siracusana e Otto Schivani, con il quale l’ex Miss, nel 1996, ha avuto la sua unica figlia, Diana. L’anno successivo, tuttavia, la storia con Schivani è terminata e Nadia ha poi voltato pagina. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Oggi, l’ex modella e Miss Italia ha raccontato di aver lasciato perdere le ambizioni di carriera a causa di alcune relazioni tossiche.

“Gli uomini mi hanno sempre bloccato. Tutti dei gran gelosi, possessivi e basta. Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio. Ho scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza. Solo io so le botte. Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante”, aveva detto.

Nadia Bengala, quanti interessi oltre al compagno Alessandro Stocchi: doppio tentativo in politica e poi…

Dopo essersi gradualmente ritirata dalle luci dei riflettori e dal mondo dello spettacolo, Nadia Bengala si è dedicata alla politica. Nel 2009, l’ex Miss Italia si è candidata alle europee per il partito La Destra. Nel 2021, invece, si è candidata al Consiglio Comunale di Roma, con una lista in appoggio alla pentastellata Virginia Raggi in occasione delle elezioni amministrative. In nessun caso, però, è mai stata eletta.

Un ruolo importante nella sua vita, ad ogni modo, continua a giocarlo il compagno Alessandro Stocchi con cui fa coppia fissa da oltre quindici anni. La loro storia d’amore proseguirebbe ancora oggi a gonfie vele, anche se i due sembrano mantenere un profilo basso e proteggere la loro relazione da occhi indiscreti.











