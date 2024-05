Alessandra, prima moglie di Franco Di Mare/ L’amore per la figlia adottiva Stella e la separazione

Alessandra, chi è la prima moglie di Franco Di Mare: l’adozione della figlia Stella

Alessandra è la prima moglie di Franco Di Mare, alla quale è stato sentimentalmente legato fino al 2012 e con la quale ha adottato Stella, la loro unica figlia, di origini bosniache. Il giornalista, morto lo scorso venerdì in seguito ad un grave tumore, ha intrecciato dal 2017 una storia d’amore con Giulia Berdini, conosciuta in Rai e con la quale ha deciso di sposarsi pochi giorni prima della sua morte, per coronare in tempo il loro sogno d’amore. Prima di lei, però, Di Mare è stato felice ed innamorato al fianco di Alessandra, della quale però non si conoscono molte informazioni a riguardo.

Sappiamo che i due sono stati insieme per tanto tempo, dagli anni ’90 fino al 2012, anno in cui hanno deciso di separarsi in maniera consensuale e conservando comunque buoni rapporti negli anni a seguire. Il capolavoro di coppia è di certo la figlia Stella, adottata nel 1992 a Sarajevo in un orfanotrofio, mentre il giornalista era corrispondente di guerra per la Rai durante il conflitto in Bosnia-Erezegovina. La coppia decise di concedere una nuova vita alla piccola Stella, che all’epoca dell’adozione aveva pochi mesi ed era ancora in fasce, e di prenderla con sé strappandola da un destino infausto.

Franco Di Mare e la prima moglie Alessandra: la crescita di Stella

Franco Di Mare e la prima moglie Alessandra hanno così adottato la figlia Stella e, per lei, sono sempre stati genitori amorevoli e presenti. Anche lo stesso giornalista aveva più volte raccontato che, nonostante il suo lavoro lo portasse ad essere spesso fuori casa e lontano, c’era comunque Alessandra ad accudire la bambina e ad essere sempre presente nel suo percorso di crescita.

In un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2015, la donna aveva spiegato che, nonostante Stella sia una figlia unica, il loro non è un rapporto simbiotico e conflittuale, come spesso avviene tra mamma e figlia, e aveva rivelato: “Lei è equilibrata, certamente più matura di molte ragazze della sua età, più paziente di tante sue coetanee e forse anche di me“.

