Fedez sta male? Silenzio rotto: “Non sono in fin di vita”/ Smentiti rumors: nessun ricovero o grave problema

Fedez sta male? Silenzio rotto: “Ho avuto un problema di salute ma non sono in fin di vita”

Continuano a destare preoccupazioni le condizioni di salute di Fedez dopo le indiscrezioni che da ore si susseguono finalmente lo Staff, come riporta, l’ANSA ha rotto il silenzio per rivelare come sta Fedez. Andando con ordine questa sera nella prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattalen, Da vicino nessuno è normale, avrebbe dovuto essere ospite Fedez. La partecipazione, però, è saltata. Inizialmente si è pensato a causa delle vicende legali che lo vedono protagonista ma poi è iniziato a circolare il rumors che il rapper non stesse bene.

Ed a lanciare la bomba sulle gravi condizioni di salute di Fedez ci ha pensato Fabrizio Corona che sul suo sito Dillingernews ha rivelato: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2.” Tale indiscrezione ha messo in allarme tutti i fan dell’artista e non solo ed adesso prima con una nota è intervenuto lo staff per spiegare come sta Fedez e poi lo stesso rapper ha rotto il silenzio sui social

Fedez sta male? Smentita l’indiscrezione di Fabrizio Corona: nessun ricovero o grave problema di salute

Come riporta l’Ansa lo staff del rapper ha fatto sapere che lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. Ed inoltre ha aggiunto che il problema di salute in un primo sarebbe risultato più grave di quanto immaginato e per questo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Non c’è stato, per fortuna, nessun ricovero ed adesso è tornato a casa.

Ed infine pochi minuti fa lo stesso Fedez ha rotto il silenzio sui social con una storia su Instagram in cui ha rivelato che ha avuto dei problemi in questo weekend ma che adesso sta bene: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene, ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.











