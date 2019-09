Alessandro Valori, morto regista: aveva 54 anni/ Infarto in un ristorante a Recanati

Morto Alessandro Valori, regista di quattro film usciti nelle sale, tra cui Radio West nel 2003 con Pietro Taricone e Kasia Smutniak. La tragedia è avvenuta ieri sera a cena, a Recanati. Il 54enne era tornato nelle Marche ed era a cena con Iginio Straffi, imprenditore della Rainbow di Loreto e inventore delle fatine Winx, con cui aveva una collaborazione, e con due sceneggiatori americani. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, all’improvviso è stato colto da un malore. Alessandro Valori è stato subito soccorso, nel locale c’era pure un medico che era a cena ed è intervenuto, ma tutto è stato inutile. Il regista è morto infatti per un infarto fulminante. Valori viveva a Monte Mario, lavorava da anni a Roma, ma era originario di Macerata, dove tornava spesso a trovare i fratelli Alfonso e Federico, entrambi avvocati. Lascia la compagna Carmen e un figlio di 17 anni. I funerali non sono stati ancora fissati.

ALESSANDRO VALORI, MORTO REGISTA: INFARTO IN UN RISTORANTE

Il corpo di Alessandro Valori si trova all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Si attendono comunicazioni in merito ai funerali per dare l’ultimo saluto al regista 54enne. Di lui ha parlato tra le lacrime il fratello Federico. «Era il piccolo di casa, gli volevamo molto bene». E poi ha confermato che ieri sera era a cena con Iginio Straffi e «due sceneggiatori di Hollywood». Secondo Federico, il fratello Alessandro se ne è andato proprio nel momento in cui la sua carriera era arrivata ad un momento di svolta. «Era il suo momento, stava per spiccare il volo, avrebbe visto ripagati anni di sacrifici», ha spiegato Federico Valori, come riportato da Il Messaggero. La famiglia comunque è molto nota, non solo nelle Marche. Il padre del regista, ad esempio, era stato parlamentare del Pci e avvocato penalista di grande fama. Ora questa tragedia che ha sconvolto tutti in famiglia e tra coloro che erano vicini al regista.

