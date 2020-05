Alessandro Viani, fidanzato Maddalena Corvaglia/ Si sono veramente lasciati?

Pubblicità

Ancora aria di crisi fra Alessandro Viani e la fidanzata Maddalena Corvaglia? A inizio mese i giornali di gossip hanno iniziato a puntare i fari sulla coppia e sulla possibilità che il loro rapporto si sia raffreddato. Il tutto sarebbe avvenuto durante il periodo di quarantena, anche se per ora si tratta solo di voci di corridoio. L’agente immobiliare e la fidanzata sarebbero rimasti travolti dall’isolamento forzato e l’obbligo di rimanere a distanza. I due infatti risiedono nella stessa città, ma fino a che il decreto non ha autorizzato le visite ai congiunti, non si sono potuti vedere. Diva e Donna è stato il primo a notare una certa assenza sui social di lei, soprattutto per quanto riguarda gli scatti a due. La crisi non riguarda i primi mesi dell’anno, visto che Viani ha organizzato una festa per l’ex Velina in occasione del suo 40° compleanno. Non è escluso però che con la possibilità di rivedersi tutto sia ritornato a gonfie vele e che in realtà la crisi sia rientrata abbastanza in fretta. Ancora nessuna foto a due però: sul suo profilo Instagram, la Corvaglia pubblica scatti da sola o durante la danza, in alternativa con gli amati cagnolini.

Pubblicità

Alessandro Viani, con Maddalena Corvaglia ponti chiusi?

Alessandro Viani e Maddalena Corvaglia potrebbero aver chiuso i ponti in via definitiva. Questo è quanto temono i fan della coppia, da qualche settimana sul chi va là per scoprire che cosa sta succedendo all’interno del loro rapporto. Sappiamo che l’ex Velina non ha di certo perso il sorriso: fa Yoga, Pole Dance, realizza scatti sensuali. In tutto questo però non c’è traccia di Viani. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Maddalena Corvaglia sarà uno dei volti che vedremo a Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5. “Alessandro è un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà”, ha detto in passato l’ex Velina al settimanale Oggi, “E anche se Jamie un padre ce l’ha – e nessuno glielo vuole togliere – Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe”. Un uomo perfetto per entrambe quindi, ma ciò non toglie che a causa di eventi esterni, la loro relazione possa ancora essere in bilico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA