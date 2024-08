Dopo il caso di Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024, molti personaggi dello spettacolo sono intervenuti, e così è successo con Maddalena Corvaglia. Peccato però che l’ex velina abbia completamente sbagliato la narrazione e i fan se ne sono accorti subito, scatenando una bufera incredibile. Nel video, infatti, Maddalena Corvaglia inizia dicendo testuali parole: “Se un uomo si identifica in una donna…” continuando con una serie di esempi estremi rispetto al fatto che se l’identificazione è qualcosa di personale, allora siamo liberi di fare tutto.

Il problema è che la ex concorrente di Pechino Express ha dimenticato un fattore fondamentale: Imane Khelif è una donna a tutti gli effetti. Infatti, il pugile è nata con un sesso femminile, ma con livelli di testosterone più alti rispetto alla media delle donne sul pianeta. Il che, non fa di lei una persona trans, ma una donna nata come tale. Oltretutto, dopo l’indagine del Cio sui suoi valori ormonali, Imane Khelif ha ottenuto il pass olimpico per le gare femminili.

Maddalena Corvaglia, anche Selvaggia Lucarelli si infuria dopo il video disinformativo

Maddalena Corvaglia, nel video postato sui social continua invece a fare esempi disastrosi, chiedendo ai fan se un bambino che si identifica in un adulto abbia il diritto di guidare la macchina o se un uomo che si identifica in una coccinella abbia la facoltà di entrare in qualsiasi giardino privato. Il tutto con una frase finale: “Quale sarà il limite?”. Peccato che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia preso ad esempio situazioni regolate dalla legge e di carattere eccezionale, tanto da non essere nemmeno realistiche. Realistico è invece un caso in cui è necessario l’intervento di esperti per comprendere se una persona con livelli ormonali fuori norma possa gareggiare contro persone del suo stesso sesso.

In effetti, sui social gli utenti si sono ribellati alle parole di Maddalena Corvaglia, riempiendo il post di commenti di ogni tipo: “Se una ignorante si identifica in una saccente, ha il diritto di diffondere falsità?”, si legge sotto al video. Altri ancora commentano dandole dell’ignorante, e tra loro spunta anche Dario Vergassola, il famoso comico e cabarettista di Mai dire gol, il quale fa una battuta ironica: “E se qualcuno si fa le labbra come un Labrador, è un Labrador?”. Anche Selvaggia Lucarelli ha ripostato la clip, scrivendo nelle sue storie una frase piccata: “Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite?”.