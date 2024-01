Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, Uomini e Donne/ Lei esce dallo studio. Poi la lite con Gianni Sperti

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: il parere di Ida Platano

Ida Platano non crede alla storia tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. “Non ci credo. Per me, Alessandro ha colto l’occasione per mettere un punto alla frequentazione con Roberta che era molto presa”, le parole di Ida nella puntata di Uomini e Donne del 18 dicembre. “La tronista opinionista perché non pensa al suo percorso invece di mettere voce sul mio percorso?”, sbotta Alessandro al centro dello studio. “Io intervengo quando ne sento la necessità“, replica Ida. Anche Roberta Di Padua si dice d’accordo con Ida Platano.

Tina Cipollari difende, invece, Alessandro e Cristina credendo nell’interesse della dama nei confronti del cavaliere salernitano. Nonostante i dubbi dello studio, però, Alessandro e Cristina decidono di concedersi l’esclusiva.

Alessandro Vicinanza: “Non sono innamorato di Cristina Tenuta”

Alessandro Vicinanza ringrazia Cristina Tenuta di avergli concesso l’esclusiva e Gianni Sperti lo invita così a lasciare lo studio con la dama e a viversi fuori dal programma. “Visto che si sono concessi l’esclusiva, perché non lasciano lo studio?”, chiede Gianni Sperti. “Io non sono innamorato di Cristina caro Giovanni”, dice Alessandro chiamando Sperti con il nome di battesimo.

“Io quando sono uscito dallo studio, mi sentivo il fidanzato di quella persona ed ero quasi innamorato. Con Cristina non sono neanche al 20%”, spiega Alessandro. “Ma come? L’hai corteggiata come fosse Sharon Stone ed ora non ti piace più?”, sbotta Gianni. “Cristina cosa ne pensi?”, la domanda di Maria De Filippi a Cristina. “Io l’esclusiva non te la do più”, dice la Tenuta che conferma di avere tanti dubbi su Alessandro.











