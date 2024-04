Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono lasciati?/ L’ex dama: “Non commetti stesso errore due volte”

Tirerebbe una brutta aria tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua di Uomini e Donne: secondo rumors si sarebbero già lasciati

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono lasciati? La coppia è stata una delle ultime ad uscire dal celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Lui aveva avuto una relazione di quasi un anno con Ida Platano, poi ha trovato l’amore con Roberta Di Padua, con la quale all’inizio sembrava procedere tutto per il verso giusto. Tuttavia, da giorni non si ha più traccia di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sui social, dove non ci sono più foto, dediche o ricordi, che solitamente erano all’ordine del giorno nei rispettivi profili.

Amici 2024, Mida regna in "Generazione zeta": batte Holden, Petit e Aka7even! / La classifica Spotify Italia

Ad alimentare i rumors sulla presunta tuttora, anche le indiscrezioni che vedrebbero Alessandro Vicinanza vicino al ritorno a Uomini e Donne. Nel frattempo, non sono mancate le frecciatine da parte di Roberta, che tramite delle stories pubblicate su Instagram ha avvalorato i rumors, con parole eloquenti.

Alessandro Vicinanza pronto a rientrare a Uomini e Donne? La stoccata di Roberta di Padua

Le voci sulla presunta rottura tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, quindi, si sono intensificate dopo Roberta ha postato delle storie sibilline sul proprio account Instagram. E al di là della mancanza di foto, video o post romantici, ad incuriosire è la stoccata che secondo molti sarebbe proprio riferita ad Alessandro Vicinanza. “Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai non è più un errore, è una scelta”, lo sfogo di Roberta di Padua sui social. “Ricorda, tutto si viene a sapere”, scrive ancora l’ex dama.

Valeria Marini: “Rimasi incinta a 14 anni, lui ne aveva 30”/ “Fossi stata maggiorenne forse lo avrei tenuto"

Come dicevamo, nelle ultime ore, avrebbe preso corpo anche il posso ritorno di Alessandro sul parterre di Uomini e Donne. Vicinanza dovrebbe rientrare nel programma a settembre, nel frattempo le voci di una fine sentimentale tra lui e Roberta si rincorrono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA