Tutto su Francesca, dama del trono over di Uomini e Donne

Nella stagione attualmente in onda di Uomini e Donne sono diverse le nuove dama e i nuovi cavalieri che stanno conquistando popolarità. Tra queste c’è anche Francesca che è una delle dame con cui sta uscendo Alessio Pili Stella. Quest’ultimo, tornato in trasmissione dopo la fine della storia con Claudia Lenti, è uscito con diversa dame come Morena Farfante, Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti e la stessa Francesca Cruciani che il pubblico ha conosciuto quando Maria De Filippi l’ha chiamata al centro dello studio per un confronto con Alessio Pili Stella e fare il punto sul loro rapporto.

Francesca, tuttavia, non si è mai presentata al grande pubblico e ad oggi non ci sono molte informazioni su di lei. Non si sa, infatti, che lavoro faccia, se abbia figli e se sia mai stata sposata.

Francesca e la frequentazione con Alessio Pili Stella

“Lo sento da oltre quindici giorni, ci siamo visti quattro volte. Ci sono stati dei baci molto passionali. Per questo ci rimango male. Ma perché ci siamo voluti fermare noi. Non sono andata oltre perché sapevo che lui voleva conoscere altre donne. Ti posso dire, però, che, ieri sera, non ci siamo annoiati. Non voglio più fare la crocerossina per gli uomini. Ho passato un inferno”. Queste le parole di Francesca durante il confronto con Alessio Pili Stella.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 dicembre 2024, tuttavia, la frequentazione tra Alessio e Francesca giunge al termine per la presenza di altre donna, ma anche per l’atteggiamento di Alessio che Francesca non tollera.