Alessandro Zarino, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Da Temptation Island..

Abbiamo finalmente i quattro tronisti ufficiali e, accanto a Sara Tozzi, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche, c’è Alessandro Zarino. Chi ha seguito l’ultima edizione di Temptation Island sa già di chi stiamo parlando: Alessandro è stato infatti un tentatore nello show condotto da Filippo Bisciglia. In particolare, Alessandro ha “tentato” Jessica Battistello, fidanzata (ormai ex) di Andrea Filomena. Tra i due è nata una complicità tale da portare Jessica a decidere di lasciare il suo fidanzato, con il quale era già in crisi, per vivere fuori una conoscenza senza telecamere con Zarino. Una conoscenza che, a quanto pare, non ha avuto il lieto fine sperato. Oggi infatti Alessandro cerca l’amore nello studio di Canale 5.

Alessandro Zarino, un tronista dal passato complesso

Nel video di presentazione, Alessandro Zarino fa sapere “Ho fatto cose di cui non vado fiero, me le sogno ancora la notte, però ho scontato la mia pena.” Alessandro ha 28 anni ed è di Napoli “Sono un ragazzo ambizioso e ho tanta voglia di fare e di riscattarmi. – ammette, per poi parlare del suo complicato passato – Non ho avuto un passato semplice, ho fatto cose di cui una mamma non va fiera. A 12-13 anni mi sono ritrovato in un mondo che non è proprio quello delle favole. A 12 anni sono stato un anno lontano dalla mia famiglia per vari errori che ho commesso […] La mia rinascita la devo a me e a mia mamma.” Alessandro è partito per Milano e oggi lavora nel campo della moda. A mancargli è però una fidanzata: “Spero di avere una famiglia e di essere il padre, che non ho avuto, per i miei figli, ne vorrei due, un maschio e una femmina. Spero di trovare in questo programma l’amore.” conclude.

