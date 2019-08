Uomini e Donne registrazione/ Anticipazioni tronisti: Giulia, Sara e.. (29 agosto)

Il grande giorno è arrivato: riparte Uomini e Donne. La prima registrazione della nuova edizione si terrà infatti oggi: Maria De Filippi torna in studio e lo fa con il trono Classico. Fanno il loro ingresso in studio per la prima volta i nuovi tronisti. Di questi ne conosciamo già due. La prima si chiama Giulia Quattrociocche, è di Roma ha 27 anni e cerca il grande amore. La seconda l’abbiamo invece già vista nel cast delle tentatrici di Temptation Island: si chiama Sara Tozzi, ha quasi 22 anni ma, pur essendo molto giovane, è già una ragazza decisa e con la testa sulle spalle. Loro saranno le protagoniste di questo nuovo trono di Uomini e Donne ma è molto probabile che non saranno da sole. Maria De Filippi potrebbe aver deciso di conservare proprio per la registrazione di oggi qualche chicca per il pubblico, magari con due volti maschili e già noti al pubblico di Uomini e Donne.

Uomini e Donne registrazione: ospiti e nuovi opinionisti in studio?

In attesa di scoprire se saranno presentati altri tronisti oltre a quelli già presentati nei video degli ultimi giorni, il pubblico si chiede anche se nella prima registrazione del trono classico di questa edizione di Uomini e Donne ci saranno anche degli ospiti. Come accade ogni anno con la prima puntata, anche stavolta Maria De Filippi potrebbe ospitare in studio le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Che sia proprio tra loro il prossimo o la prossima tronista di Uomini e Donne? Le possibilità ci sono tutte. Altro quesito riguarda poi gli opinionisti che siederanno in studio: se Gianni Sperti e Tina Cipollari sono confermatissimi, è chiaro che sarà assente Mario Serpa. Ci sarà un altro volto noto al suo posto? E Jack Vanore ci sarà? Tanti i dubbi che saranno sciolti oggi pomeriggio, durante la prima registrazione del trono classico.

