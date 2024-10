Alessandro Zarino rompe il silenzio sulla rottura con Shaila Gatta e accusa l’ex fidanzata

All’interno della Casa del Grande Fratello 2024, Shaila Gatta più volte ha parlato delle proprie disavventure in amore, spendendo parole dure contro i suoi ex, seppur senza fare nomi. Molti sanno che l’ultima storia nota della ballerina è stata con Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne. Anche lui è annoverato da Shaila nelle delusioni della sua vita amorosa, eppure Zarino non sembra dello stesso avviso.

L’ex tronista ha infatti deciso di rompere il silenzio e dire la sua su questa relazione che tanto ha fatto discutere. Così, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, Zarino ha accusato la sua ex fidanzata di voler a tutti i costi passare per la vittima della situazione, quando in realtà non lo sarebbe. “Nella Casa vedo che si lamenta in continuazione delle sue storie passate e fa la vittima, è un modo per attirare l’attenzione.” ha tuonato Alessandro Zarino parlando di Shaila Gatta. Poi ha continuato, rimandando al mittente le accuse: “Ma io, che sono stato un suo fidanzato, non posso stare zitto di fronte a queste accuse ingiustificate. È stata lei a far soffrire me e non viceversa dopo un anno di unione.”

Alessandro Zarino choc: “Shaila ha chiuso la nostra storia con un messaggio”

Zarino ha quindi raccontato com’è nata la loro storia d’amore: “Noi ci siamo innamorati nell’estate del 2022. È stata una storia importante e ho messo Shaila sempre al centro della mia vita.” Al punto tale che Alessandro le ha anche regalato un anello di fidanzamento. Poi però la situazione è precipitata: “In quel periodo io ero concentrato su un progetto lavorativo e lei invece di supportarmi, di capirmi, era infastidita dal fatto che in quel momento non fossi concentrato su di noi.”

Ma la rottura è arrivata durante un weekend insieme: “Ma alla cena non sono stato bene, quindi volevo tornare a casa. A questo punto però, invece di comprendermi, Shaila si è impuntata e c’è stata una brutta lite. Io le ho chiesto mille volte di capirmi e alla fine, di fronte alla sua indifferenza, non ho più ragionato e me ne sono andato. La mattina dopo l’ho chiamata, volevo incontrarla per chiarirmi. Ma dopo una serie di messaggi mi ha scritto: ‘Non mi va di vederti, ti farò sapere’. Da allora sto aspettando. Ha chiuso la nostra storia con un messaggio.” Non resta che scoprire se Alfonso Signorini deciderà di mettere i due ex faccia a faccia proprio nella Casa del Grande Fratello 2024.