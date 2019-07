Alessandro Zarino/ Jessica Battistello solo un lontano ricordo? Spunta Shaila Gatta..

Alessandro Zarino ha conquistato il pubblico femminile di Temptation Island 2019 e non solo il cuore di Jessica Battistello, che ha scelto di coltivare il loro incontro fin dalle prime battute del programma. Sui social infatti le fan fanno a gara per fare apprezzamenti al Tentatore più popolare del momento, colpevole in qualche modo di aver alimentato la divisione fra lei e il fidanzato Andrea Filomena. In realtà quest’ultimo ha una visione ben chiara di cosa sarebbe potuto succedere se al posto di Alessandro ci fosse stato un altro tentatore: lei avrebbe comunque rivelato i dettagli intimi del loro rapporto a qualsiasi altro single presente. “Sento le farfalle nello stomaco”, ha detto lei poco prima che l’ormai ex compagno chiedesse il secondo falò di confronto per chiarire il loro rapporto. Parole che Jessica non ha mai negato, puntando il dito invece ad una costante mancanza di attenzioni da parte del suo lui. “Niente di personale”, ha detto invece Andrea a Uomini e Donne Magazine parlando del rivale. “Parlare con lei faceva parte del suo ruolo”, ha aggiunto anche spiegando come mai non nutra alcun rancore nei confronti del tentatore.

Alessandro Zarino, si è fidanzato con Jessica Battistello?

Alessandro Zarino si è fidanzato con Jessica Battistello? In base a quanto accaduto a Temptation Island 2019 la neo coppia potrebbe essere alle prese con una relazione più o meno importante. Lei infatti non ha mai fatto mistero di provare una forte attrazione fisica e mentale verso il Tentatore, confermando tutto durante il falò di confronto con il fidanzato Andrea Filomena. Se queste scintille dovessero essere reali, il single e la concorrente potrebbero aver deciso di proseguire la loro conoscenza anche al di fuori del programma. Il punto interrogativo ed il condizionale tuttavia sono d’obbligo, visto che già in passato abbiamo potuto notare come situazioni analoghe siano sfociate in realtà in un nulla di fatto. Secondo Bitchyf infatti Zarino potrebbe aver già trovato una valida sostituta a cui riservare le sue attenzioni, Shaila Gatta. Ex di Amici di Maria De Filippi e recente velina di Striscia la Notizia, la ragazza sembra aver fatto breccia nel cuore del Tentatore: i due hanno iniziato a seguirsi sui social. Un indizio significativo, se si pensa alla visibilità di entrambi. Potremo scoprire la verità tuttavia solo grazie alle rivelazioni della finalissima, quando ci verrà svelato il destino di tutte le coppie in gara ad un mese di distanza dall’inizio delle riprese.

