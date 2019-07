Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ Insieme dopo Temptation Island? Gli indizi

Cosa è accaduto tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino? La scorsa puntata di Temptation Island 2019 ci ha mostrato il falò di confronto tra Jessica e il fidanzato (ormai ex) Andrea Filomena. I due si sono detti addio e, subito dopo, la ragazza è corsa tra le braccia del tentatore, per poi lasciare il programma assieme a lui. Ma ad oggi i due stanno insieme? La conoscenza prosegue? Nelle interviste rilasciate dai diretti interessati non ci sono molti indizi anche se Jessica ha avuto per Alessandro solo parole positive. “Alessandro ha una forza interiore pazzesca, non ha paura di mettersì in gioco, non si fa condizionare da niente e da nessuno e se vuole una cosa, fa di tutto per ottenerla.” ha ammesso la Battistello, per poi aggiungere “E’ profondo, intelligente, maturo, mai scontato, e poi mi piace come mi fa sentire, mi trasmette serenità e protezione. Sento che con lui al mio fianco potrei affrontare qualsiasi cosa.”

Alessandro Zarino e Jessica Battistello sono una coppia? Lui svela che…

Anche Alessandro Zarino ha però speso belle parole per Jessica Battistello, pur non svelando cos’è accaduto dopo l’uscita insieme a Temptation Island 2019. “Dal primo momento i miei occhi sono caduti su di lei. Abbiamo iniziato a raccontarci ed è nato da subito un feeling. Col tempo ho avvertito una grande fragilità, un grande bisogno di sentirsi accolta, considerata e protetta: ecco perché fin dal primo momento non ho fatto altro che abbracciarla”. Poi ha spiegato cosa, secondo lui, ha portato al loro legame: “Credo che Jessica abbia trovato in me quel calore, quella comprensione e quella volontà di ascoltarla che probabilmente le erano venuti a mancare”. Rimane dunque da scoprire se queste bellissime sensazioni sia diventate qualcosa di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA