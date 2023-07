Alessia Cammarota di Uomini e Donne: “Il parto di Mattia? Travaglio intenso”/ “Per fortuna con me c’era Aldo”

Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, racconta com’è andato il parto del terzo figlio

Lo scorso 18 luglio Alessia Cammarota è diventata mamma per la terza volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce Mattia, terzo maschietto avuto da Aldo Palmieri. Tante le follower di Alessia che le hanno chiesto com’è andato il parto e se ci sono stati problemi; oggi, a qualche giorno dal lieto evento, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rispondere a queste domande, raccontando quei momenti.

“Mi state chiedendo del parto. Allora, eviterò i dettagli perché quelli non servono a nessuno, non è una passeggiata di salute, lo sappiamo, tiriamo avanti. – ha esordito Alessia – Però più o meno è andata così: intanto ho ringraziato che fosse lunedì perché c’era Aldo con me, perché lo sapete Aldo la sera lavora e io rimango a casa con i bambini e quindi non sarebbe stato il massimo. Però c’era Aldo quindi è andato tutto liscio.” Ha perciò spiegato l’arrivo delle prime contrazioni, di fronte alle quali ha reagito con calma, “Poi iniziato ad essere un po’ più ravvicinate”, motivo per il quale Alessia ha iniziato a prendere i tempi tra l’una e l’altra e ad avvertire la sua ostetrica.

Alessia Cammarota mamma di Mattia: “Per fortuna con me c’era Aldo…”

Poco dopo Alessia e Aldo si sono recati in ospedale per un controllo e qui, nel giro di poco, è iniziato il travaglio che ha portato alla nascita del piccolo Mattia: “Io vado, mi controllano e insomma la situazione era rimasta invariata, quindi ero tranquilla. Decidono di farmi mezz’oretta di tracciato, io lo scrivo ad Aldo e lui mi dice che è fuori. Dieci minuti e si erano rotte le acque. Avviso Aldo e lui mi dice ‘Resta tranquilla, io intanto ti passo il borsone'”. Da lì è iniziato il “travaglio bello attivo, che essendo il terzo è più veloce, più intenso, ma più veloce.” Per fortuna poco dopo è arrivato Aldo, che le è stato vicino fino alla fine: “non smetterò mai di ringraziarlo – ha concluso Alessia – perché in quei momenti per me è davvero fondamentale e niente alle 3.20 è nato Mattia.”

