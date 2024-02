Alessia, chi è la moglie di Antonio Giuliani?/ Amore a gonfie vele che dura da più di sedici anni

Antonio Giuliani, chi è la moglie Alessia? La coppia sta insieme da 16 anni

L’attore e comico romano è ospite nella puntata di oggi de La volta buona ma chi è la moglie di Antonio Giuliani? Sulla donna si sa soltanto che si chiama Alessia. Lontana dalle luci dei riflettori del mondo dello spettacolo le informazioni sulla moglie del noto comico sono molto scarne. Non si sa il cognome, né quanti anni ha e nemmeno qual è il suo lavoro. La donna non ha profili social ma a volte, molto raramente, Antonio Giuliani condivide su Instagram dei teneri scatti della sua famiglia.

Nonostante l’estrema riservatezza su chi è Alessia, la moglie di Antonio Giuliani si può dire che il loro amore vissuto lontano dalle telecamere procede a gonfie vele. I due sta insieme da più diversi anni e nel 2008 sono diventati genitori del loro primo ed unico figlio, Flavio, che oggi ha sedici anni. Di fede calcistica romanista, l’attore ha trasmesso la sua passione al figlio cui spesso va allo Stadio per federe le partite della Roma.

Alessia, chi è la moglie di Antonio Giuliani, ospite oggi a La volta buona

Pur essendo notoriamente molto riservata, Alessia la moglie di Antonio Giuliani negli anni scorsi è intervenuta pubblicamente sui social per smentire una pesante fake news sul marito. Nel 2016, infatti, a causa di un ricovero in ospedale dell’attore per un’ernia iatale, si era diffusa la notizia falsa che fosse stato colto da un arresto cardiaco.

In quell’occasione Alessia, mentre il marito Antonio Giuliani era ricoverato in ospedale, era intervenuta con un post su Facebook per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute: “Buongiorno sono la moglie di Antonio, visti i tantissimi messaggi che stiamo ricevendo volevo informarvi che la notizia non è vera. Antonio è ricoverato ma per un’infiammazione. Presto verrà dimesso.”

