Alessia D’Alessandro, chi è la nuova fidanzata di Luigi Di Maio/ Politica in comune…

Alessia D’Alessandro e Luigi Di Maio: è nata una nuova coppia?

Dopo la fine della storia con Virginia Saba, pare che Luigi Di Maio abbia trovato una nuova fidanzata. A far battere nuovamente il cuore a Di Maio pare sia stata una bellissima ragazza il cui nome dovrebbe essere, come svela il Corriere della Sera, Alessia D’Alessandro. Di Maio e la ragazza in questione sarebbero stati pizzicati durante un weekend trascorso a Venezia. Tanto è bastato per alimentare il gossip e scatenare nuove voci sulla vita privata dell’ex Ministro.

Nessuna foto particolare, per il momento, di Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro, ma intorno alla presunta, nuova coppia, si è immediatamente scatenata la curiosità. In particolare, sono tanti coloro che si chiedono chi sia Alessia D’Alessandro e a svelare qualche informazione in più è il Corriere della Sera.

Chi è Alessia D’Alessandro

La nuova fidanzata di Luigi Di Maio sarebbe proprio Alessia D’Alessandro, trentenne ex modella, nata ad Agropoli ma residente a Berlino. Ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema e ha lavorato anche come assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, come riporta Il Messaggero.

La presunta, nuova fidanzata di Luigi Di Maio, inoltre, parla cinque lingue e, nel 2018, è stata candidata nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno aderendo al Movimento Cinque Stelle. Sulla scelta politica, all’epoca, come riporta Il Messaggero, disse: «Li seguo da anni, da lontano ovviamente non sono un’attivista. Per me il Movimento è stato sempre l’unica alternativa reale al modo di fare politica in Italia perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del Paese».

