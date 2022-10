Alessia Elefante, chi è la fidanzata di Donnarumma/ Una ragazza semplice e riservata

Chi è Alessia Elefante?

Alessia Elefante è una ragazza riservata che non lascia trapelare molto riguardo alla sua vita privata, anche se al suo fianco ha uno dei portieri di calcio più famosi in circolazione: Gigio Donnarumma. Alessia è originaria di Castellammare di Stabia ed è nata il maggio 1997. Quello che i giornali e le tv di gossip sono riusciti a capire è che è attualmente iscritta all’Università ed è la fidanzata del portiere ex Milan, dal 2016. Con Gigio, Alessia, è stata prima amica e poi sua compagna e dal 2017 i due hanno iniziato a convivere a Milano. Dopo che ha lasciato il Milan, Donnarumma si è trasferito in Francia al Paris Saint Germain e la loro relazione è proseguita. Non sono molto social, anche se qualche foto su Instagram dei due è trapelata. Lei ha il profilo rigorosamente privato e lui si pubblica qualche foto in sua compagnia soltanto nei momenti di relax.

Il fidanzato di Alessia Elefante, Gigio Donnarumma, sarà protagonista nella seconda puntata di Emigratis 4. Pio e Amedeo che con il loro format stanno girando varie capitali mondiali alla ricerca di Vip da agganciare e sfruttare per farsi offrire regali, pass per location esclusive e soldi. Nella seconda puntata faranno tappa prima a Parigi e poi a Londra. Il programma di intrattenimento in onda in prima serata su Canale 5 domani, mercoledì 5 ottobre ha registrato un boom di ascolti già alla prima puntata: 2.547.000 telespettatori e il 16,9% di share. Ancora non sappiamo se comparirà anche Alessia, ma conoscendo la sua nota riservatezza appare improbabile. Per quanto riguarda la loro relazione, i due sono molto uniti, e ancora non è dato sapere se nel prossimo futuro potrebbe esserci anche un figlio.

