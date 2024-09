Fiocco blu in casa Donnarumma: Alessia Elefante ha dato alla luce il primo figlio del portiere della nazionale italiana e del PSG, Gianluigi Donnarumma. Il piccolo Leo ha finalmente visto la luce dopo la lieta attesa di questi mesi; a riportare la notizia è direttamente L’Equipe. Il quotidiano francese ha offerto le sue congratulazioni al portiere italiano e ovviamente a sua moglie Alessia Elefante, sicuramente ancora provata dal recente parto.

“La famiglia Donnarumma si allarga, la società fa le congratulazioni a Gigio e a sua moglie che quest’oggi hanno dato il loro primo abbraccio al piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene”. Questo il messaggio social del PSG per congratularsi con Gianluigi Donnarumma e sua moglie Alessia Elefante che finalmente sono diventati genitori del piccolo Leo, primo figlio della coppia che da tempo condivide la bellezza dell’amore.

Gianluigi Donnarumma, niente allenamento con il PSG per la nascita del figlio Leo

Ancora nessun post sui social da parte di Gianluigi Donnarumma e sua moglie Alessia Elefante che oggi sono diventati genitori del primo figlio, Leo. Come giusto che sia, sono questi i momenti da dedicare interamente all’amore che trabocca dal cuore di entrambi e tutto da regalare alla piccola vita che ha appena visto la luce. Sicuramente nelle prossime ore regaleranno qualche stralcio delle loro emozioni anche ai rispettivi fan che, con loro, hanno atteso questo lieto evento con grande entusiasmo.

Questa mattina Gianluigi Donnarumma – data la nascita di suo figlio Leo – non ha preso parte all’allenamento che anticipa la sfida di Ligue 1 tra PSG e Brest. Con buone probabilità il portiere azzurro non dovrebbe dunque essere arruolabile per la prossima partita al fine di non lasciare sola sua moglie Alessia Elefante reduce dal parto e ovviamente per godersi i primi attimi di vita di suo figlio Leo.

