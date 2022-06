Donnarumma contro giornalista Tiziana Alla/ Video: “Quando avrei sbagliato?”

Gigio Donnarumma protagonista in negativo in campo e ai microfoni di Rai Sport. Il portiere azzurro ci ha messo del suo nella sconfitta dura dell’Italia contro la Germania in Nations League. Un 5 a 2 che chiude in maniera assolutamente poco dignitosa questa parentesi dedicata alle Nazionali, che si era aperta con l’altrettanto dolorosa sconfitta contro l’Argentina. Insomma, un periodo non dei migliori per la squadra di Roberto Mancini e per il suo portiere che un anno fa, a Wembley, conquistava l’Europeo insieme agli altri azzurri. Poco meno di 365 giorni dopo, la situazione si è ribaltata. Oggi, Donnarumma, non solamente ci ha messo del suo per regalare la goleada alla Germania, ma ha avuto un battibecco poco felice con la giornalista Tiziana Alla.

L’estremo difensore ha reagito malissimo ad una domanda della giornalista a bordocampo della Rai, che ha interrogato Gigio sugli errori commessi, probabilmente facendo riferimento a quanto accaduto in Champions League in PSG-Real Madrid. Il portiere, contro la Germania, ha sbagliato sul quarto gol, segnato da Werner.

Siparietto Donnarumma-Tiziana Alla

“Quello che colpisce è che non è la prima volta che ti capita” ha chiesto Tiziana Alla a Gigio Donnarumma dopo che questo aveva parlato di “Imparare dagli errori”. Immediata la replica del portiere con un tono piuttosto difensivo: “Quando è capitato? Col Real Madrid col fallo? Va be dai… Se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamo polemica. Io faccio un discorso di sguarda, non ci sono colpevoli. Abbiamo fatto tutti degli errori, ci guarderemo in faccia e analizzeremo. Se vuoi dare la colpa a me, dammela, non c’è problema. Sono il capitano, mi prendo le colpe e le responsabilità assolutamente, vado avanti a testa alta come ho sempre fatto”.

La giornalista ha tentato di spiegare la propria domanda: “Non era dare la colpa a te, hai parlato di imparare dagli errori del passato, solo questo”. Donnarumma, stizzito, ha concluso: “Volete fare ancora questioni sugli errori, non è la prima volta, ma va bene così”.

