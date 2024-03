Alessia Fabiani, Fabrizio Cherubini assolto da accuse maltrattamenti/ “Non mi hanno creduta perché soubrette”

L’ex compagno di Alessia Fabiani, Fabrizio Cherubini, è stato recentemente assolto dall’accusa di maltrattamenti nel processo scaturito dalla denuncia della ex Letterina. Ora però le carte si sarebbero invertite e lei sarebbe accusata di falsa testimonianza.

Intervistata dal Corriere della Sera dopo l’esito della vicenda giudiziaria, Alessia Fabiani ha dichiarato di non essere stata creduta perché ex soubrette: “Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio? Quando ho saputo che il mio ex non è stato condannato, per me è stata una doccia gelata, non me lo aspettavo, è andato tutto al contrario. C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? E certo, c’era un evento, mi hanno truccata. Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità“.

L’ex compagno di Alessia Fabiani assolto, lei indagata per falsa testimonianza

Fabrizio Cherubini ha sempre respinto le accuse mosse dalla ex showgirl Alessia Fabiani ed è stato assolto nel processo per maltrattamenti dopo la denuncia della ex compagna. Al quotidiano che l’ha intervistata, lei ha dichiarato di non arrendersi e di non volersi arrendere: “Aspetto di leggere le motivazioni della sentenza per capire. Poi farò appello, se necessario andrò fino in Cassazione. Sono serena, ho fiducia nei giudici, metto le mie mani sul fuoco, dimostrerò che sono io la vittima. Chi dice la verità non ha mai paura“.

Fabrizio Cherubini, professione imprenditore, in primo grado è stato assolto, ricostruisce Il Corriere, e ora lei sarebbe indagata per falsa testimonianza: “Non ho ricevuto nessun avviso, al momento non c’è nulla – ha dichiarato l’ex Letterina del piccolo schermo -. Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo. Per una soubrette la compassione non vale? L’imputato era lui, ora sono diventata io“.











