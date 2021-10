Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ Anniversario a distanza? “Non abbiamo una data…”

Con la partecipazione di Davide Silvestri al Grande Fratello Vip, i riflettori si sono inevitabilmente accesi anche sulla sua vita privata. L’attore è felicemente fidanzato con Alessia anche se sul loro rapporto e soprattutto sull’identità della donna che sarebbe riuscita a fare breccia nel suo cuore buono ma al tempo stesso timido, si sa ancora molto poco. Ciò che gli spettatori sono riusciti finora ad apprendere, infatti, arriva dalle confidenze che Davide ha avuto con i suoi inquilini.

Nelle prima settimane di convivenza, Silvestri si è ritrovato a confidarsi sulla sua vita privata con la compagna di avventura Manila Nazzaro ed a lei ha spiegato qualcosa in più sul suo rapporto con Alessia, sentendosi particolarmente affine, caratterialmente, all’ex Miss Italia. Quello tra Davide e Alessia è un amore relativamente giovane e fresco dal momento che i due si sono conosciuti solo lo scorso novembre. Una relazione, dunque, che ad oggi non ha avuto ancora modo di festeggiare il primo anniversario il quale potrebbero celebrarlo a distanza.

Alessia, fidanzata Davide Silvestri entrerà nella Casa del GF Vip?

Tuttavia Davide Silvestri e la fidanzata Alessia non avrebbero una data precisa legata alla loro unione e questa non sarebbe la sola “mancanza” nella storia della coppia. La grande timidezza, infatti, avrebbe finora impedito a Davide di aprirsi completamente con la fidanzata e renderle noto tutto il suo amore: “Non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno! Prima ci riuscivo è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola”, aveva spiegato a Manila.

Nel cuore del gieffino, Alessia è arrivata dopo la fine della sua relazione con la psicologa Valentina Mangili. E’ probabile che oggi i due fidanzati possano ritrovarsi proprio nella Casa del GF Vip in occasione di una sorpresa pensata per l’attore a rischio eliminazione e che, poco prima del suo ingresso nel reality condivideva lo stesso tetto con Alessia e con l’amato cane Birra.



