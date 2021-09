Davide Silvestri/ “Amo la mia fidanzata Alessia ma non gliel’ho detto…” (Grande Fratello Vip)

Dopo la fama avuta con la soap opera Vivere, Davide Silvestri torna a far parlare di sé nelle vesti di concorrente del Grande Fratello Vip 6. L’attore da qualche tempo si occupa ormai della produzione di birra artigianale insieme al cugino Kekko dei Modà ma ha comunque deciso di cimentarsi in questa nuova esperienza televisiva. Nella Casa di Cinecittà, Silvestri ha legato subito con Manila Nazzaro, diventata la sua prima vera confidente.

Ad accomunare Davide e Manila sarebbe la stessa difficoltà che hanno entrambi nell’aprirsi con gli altri. In particolare, nelle passate ore, l’attore ha svelato alla Nazzaro di non riuscire a farlo neppure in coppia, tanto da avere difficoltà nel dire alla fidanzata Alessia “ti amo”. Una difficoltà che tuttavia l’inquilina sembra comprendere pienamente tanto da commentare: “Io ho un’immagine che cozza tantissimo con quello che ho dentro”. Un aspetto del suo carattere che Davide vorrebbe comprendere meglio, tanto da sperare di trovare in Manila dei validi consigli da applicare alla sua storia.

Davide Silvestri, confidenze con Manila Nazzaro: “sono innamorato ma…”

Così come Davide Silvestri, anche Manila Nazzaro ha ammesso di essersi creata negli anni una sorta di “scudo” dopo alcune vicissitudini e delusioni personali. L’attore ha ascoltato con grande interesse la confidenza della sua nuova amica. La conversazione si è poi spostata sul privato di Silvestri. L’uomo si è detto fidanzato ed innamorato: “Non abbiamo una data, ci siamo conosciuti a novembre ma non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno!”, ha svelato imbarazzato a Manila.

L’amica ha voluto saperne di più domandandogli se precedentemente, nelle altre relazioni, era invece riuscito a dire le fatidiche due paroline magiche: “Prima sì”, ha ammesso Davide, “è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola”, ha aggiunto. Con ogni probabilità, Davide avrà modo di parlare molto presto con la fidanzata Alessia alla quale sembra essere legato da un sentimento molto forte da circa un anno. Intanto il suo percorso nella Casa procede spedito e in questi primi giorni si è dedicato molto alla conversazione ed allo sport in piscina, lasciando i suoi coinquilini senza parole dopo aver scoperto la sua vera età, ovvero 40 anni.



