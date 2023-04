Alessia, Giulia e Rocco, figli di Claudio Amendola/ “Droghe? Ho smesso per loro”

Chi sono i figli di Claudio Amendola? La prima Alessia

Claudio Amendola, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha tre figli: Alessia, Giulia e Rocco. Le prime due figlie, Alessia e Giulia, sono nate dal primo matrimonio con Marina Grande (l’attore e la doppiatrice sono stati sposati dal 1983 al 1997). Alessia Amendola, nata il 27 febbraio 1984, ha seguito le orme del padre (e dei nonni Ferruccio Amendola e Rita Savagnone) diventando una famosa doppiatrice. Tra le attrici cui ha prestato la voce, ci sono: Jennifer Lawrence, Lindsay Lohan, Megan Fox, Kristen Stewart, Ellen Page e Rooney Mara, Michelle Rodriguez (in Avatar) e Anne Hathaway (in Pretty Princess).

Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / "Ho paura a parlarti per come mi rispondi"

Alessia ha doppiato anche il personaggio di Violetta nei film d’animazione “Gli incredibili”. “Non credo che sarei in grado di gestire un certo grado di popolarità. Preferisco avere il piacere di lavorare in ambito artistico senza essere necessariamente riconosciuta per strada“, ha detto in un’intervista a Vanity Fair nel 2015. Alessia è diventata mamma nel 2010, con la nascita del figlio Diego Croce.

Mauro Coruzzi, Platinette racconta l'ictus/ "Paralizzato, come in un fermo immagine"

Giulia e Rocco, figli di Claudio Amendola

Giulia Amendola, seconda figlia di Claudio, è nata nel 1989. A inizio anni Duemila ha recitato, insieme alla sorella Alessia, in alcuni spot pubblicitari della Tre, compagnia telefonica, di cui Claudio Amendola è stato testimonial diverso tempo. “Quando è nata la mia prima figlia, Alessia, avevo vent’anni e pochi di più all’arrivo di Giulia. Facevo il padre-amico, ma i ruoli non vanno confusi. L’ho capito con Rocco”, ha detto l’attore a Grazia. Rocco Amendola, nato nel 1999, è l’unico figlio che l’attore romano dall’ex moglie Francesca Neri (si sono lasciati nel 2022 dopo 25 anni insieme). Claudio Amendola, grande tifoso della Roma, ha iniziato il figlio Rocco alla fede giallorossa con un inganno: “Quando aveva due anni e mezzo gli ho fatto sparire tutti i pupazzi e gli ho detto che erano stati i Laziali. Poi glieli ho fatti riavere e gli ho detto che erano stati i Romanisti. Ha funzionato”, ha racconto anni fa in un’intervista su Nostrofiglio.it. In una recente intervista a Belve, Amendola ha parlato della dipendenza dalla droghe: “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

© RIPRODUZIONE RISERVATA