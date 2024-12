Anticipazioni Il Patriarca 2, Nemo si vendica di Mario Rizzi: scopre che ha ucciso il figlio Carlo

Manca pochissimo al gran finale di stagione de Il Patriarca 2, la quinta e penultima puntata va in onda tra poco, questa sera a partire dalle 21.35 circa mentre l’ultimissima puntata andrà in onda venerdì 20 dicembre 2024 e sarà ricca di tensioni e colpi di scena e molti nodi verranno al pettine. Uno in particolare è il segreto che da un’intera stagione aleggia sulla trama: l’assassino di Carlo, figlio di Nemo Bandera è Mario Rizzi. Quest’ultimo, sposato con Nina e genero di Nemo è un avvocato e braccio destro del protagonista. Tuttavia bramoso di potere e voglia di rivalsa agisce alle spalle del Patriarca di Levante per prendere il posto e il potere.

Il Patriarca 2 anticipazioni, puntata di oggi 13 dicembre 2024/ Alleanza tra Nemo e Raoul, scontri e feriti

Sul finire della scorsa stagione con un colpo di scena scioccante, Mario Rizzi ha ucciso Carlo Bandera, il figlio di Nemo. Facendo un passo indietro, Carlo è stato rapito da Freddy per chiedere un ingente riscatto ai Bandera. Nemo e Mario si erano recati in Banca per prelevare i soldi ma il primo, a causa dell’Alzheimer, era entrato in uno stato confusionale ed all’appuntamento si reca solo Rizzi. Lo scambio avvenne perfettamente ma quando Mario slegò Carlo per riportarlo a casa il giovane ha inveito contro di lui ed a quel che punto che, persa la pazienza, Mario ha ucciso Carlo. Tuttavia ai Bandera una volta a casa rivelerà che è stato Freddy ad uccidergli il figlio. Stando alle anticipazioni su Il Patriarca 2, però, tale bugia verrà smascherata e Nemo Bandera scoprirà che è stato Mario Rizzi a uccidere Carlo.

Il Patriarca 2, Nemo Bandera si vendica di Mario Rizzi per la morte di Carlo: parla Claudio Amendola

Nemo Bandera scoprirà che Mario Rizzi ha ucciso il figlio Carlo e si vendicherà, a fornire il clamoroso spoiler è stato lo stesso Claudio Amendola in un’intervista concessa a Fanpage.it nei giorni scorsi. L’attore romano, nel dettaglio, ha rivelato: “Il pubblico si è entusiasmato nel vedere questa serie, l’ho visto nei mesi successivi, in attesa della seconda. Il commento più frequente era “Però mi raccomando eh, a quello vendetta” (ride ndr.) Non sarà facile, ma credo proprio che arriveremo a soddisfare quella voglia di rivalsa.“ E subito dopo ha aggiunto: “Tutte le storie che abbiamo lasciato aperte, tutto quello che abbiamo seminato arriverà a dama.” La vendetta di Nemo Bandera contro Mario Rizzi ci sarà ma Claudio Amendola non si è sbilanciato oltre, per scoprire maggior dettaglio occorre attendere le anticipazioni Il Patriarca 2 sul gran finale di stagione.