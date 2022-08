Alessia Macari/ Appello disperato della vincitrice GF Vip 1: “Voglio tornare in TV”

Alessia Macari vuole uscire dal “dimenticatoio” e per farlo ha un nuovo obbiettivo: partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi

Alessia Macari ha dichiarato di voler uscire dal “dimenticatoio televisivo” dove, ahimè, è finita. Per farlo ha un nuovo obbiettivo che ha rivelato in un’intervista per il settimanale Nuovo: diventare una naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. La bella soubrette italo-irlandese ha esordito sul piccolo schermo nel ruolo di ciociara nel celebre programma di Paolo Bonolis, Avanti un Altro. Adorata dai telespettatori è riuscita a ricevere un invito per la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello dove ha fatto faville vincendo la prima edizione del GF Vip. Da allora però la sua carriera non è affatto decollata…

Dopo la vittoria, del 2016, al GF Vip, Alessia Macari ha lavorato in TV per circa due anni per poi sparire. A non aiutarla a rimanere a galla nello spietato mondo dello show business sono stati senza dubbio i due anni di pandemia ma anche, nel 2022, il suo essere diventata mamma. La bella 28enne si è infatti dedicata alla famiglia allontanandosi ancor di più dalla luce dei riflettori. Ora però Alessia Macari vuole tornare alla ribalta e lo vuole fare partecipando alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione specie adesso che si può andare in coppia. Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi”, ha detto. Chissà se la sua richiesta sarà esaudita…

Alessia Macari, Oliver Kragl e la piccola Nevaeh sono una famiglia perfetta: lui ci ha messo molto a conquistarla, mentre la piccola Nevaeh ha già un proprio profilo Instagram…

Se in TV Alessia Macari ha ancora tanta strada da fare, la stessa cosa non si può dire nella sua vita privata dove, a 28 anni, vanta già di avere una bellissima famiglia. Quest’anno lei e il marito, il calciatore Oliver Kragl, sono diventati genitori! I due si sono conosciuti nel 2016 a Frosinone. Oliver ai tempi era centrocampista per il Frosinone e, in una festa post partita, conosce Alessia. Nonostante lui, vedendola, ha un vero colpo di fulmine, lei non sembra essere colpita dal ragazzo. Lui però non desiste e la corteggia fino alla conquista. L’ex ciociara a Domenica Live aveva raccontato: “Oliver non si è arreso, mi ha scritto una, due volte al mese per un annetto su WhatsApp”.

A marzo 2018 poi arriva la proposta di nozze, sempre nel salotto di Barbara d’Urso Alessia aveva svelato: “Si è inginocchiato e mi ha detto che aveva capito di amarmi dalla prima volta che mi ha visto. Non capivo se stavo sognando”. I due, circa un anno dopo, convogliano a nozze. Ecco che poi, meno di tre anni dopo, lei scopre di essere in dolce attesa… Il 14 Gennaio nasce la loro piccola bimba: Nevaeh. Nome speciale, al contrario infatti è “Heaven” ovvero Paradiso. Singolare è che la piccola, pur avendo meno di un anno di età, ha già un proprio profilo Instagram.











