Ilary Blasi condurrà L’Isola dei Famosi 2023?/ Maurizio Costanzo la gela…

Ilary Blasi farà L’Isola dei Famosi 2023?

Ilary Blasi sarà ancora la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023? A poche ore dalla finalissima di quest’anno in tanti cominciano a chiedersi se Lady Totti sarà o meno al timone della prossima edizione. Prima di tutto va chiarito se Mediaset confermerà o meno il reality show che quest’anno ha sicuramente fatto molto bene dal punto di vista degli ascolti. A parlarne dalle pagine del settimane Nuovo è stato Maurizio Costanzo che ha una rubrica in cui parla di tv e personaggi televisivi. Una lettrice di Caserta ha scritto al giornalista e conduttore rivelando di essere dispiaciuta nel leggere indiscrezioni che parlano di una possibile cancellazione del reality show dei naufraghi per far spazio al ritorno de La Talpa.

Maurizio Costanzo, dopo aver letto con attenzione la lettera della lettrice e fan del piccolo schermo, ha sottolineato come gli ascolti dell’edizione 2022 del reality show siano stati buoni e che tutto è ancora da decidere. “E’ difficile fare previsioni sulla Tv…” – ha detto Costanzo che non si è sbilanciato sulla messa in onda della prossima edizione né tantomeno sulla presenza della Blasi.

Ilary Blasi addio a L’Isola dei Famosi?

Il destino di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi non è chiaro. La conduttrice dopo tre edizioni da record del Grande Fratello Vip ha deciso di lasciare il famoso reality show per approdare al timone de L’Isola dei Famosi portando una ventata di freschezza e novità. E’ ancora da capire se dopo due edizioni, peraltro di successo, Mediaset deciderà di confermare Lady Totti al timone oppure no. Proprio una lettrice ha fatto notare la cosa a Maurizio Costanzo: “dopo tre edizioni del GF vip l’hanno sostituita, adesso pare ci siano possibilità che si ripeta la stessa dinamica anche con L’Isola…”.

Il marito di Maria Die Filippi parlando del percorso della conduttrice ha sottolineato: ” cambiare programmi la farà maturare di più, rendendola pronta per nuove sfide…Serve pazienza…”. Cosa succederà alla Blasi: sarà confermata a L’Isola 2023?











