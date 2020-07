Alessia Marcuzzi a Positano col marito Paolo/ Spegne il gossip ma su Stefano disse…

È da settimane ormai che va avanti il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Questo ha preso una piega inaspettata quando ha coinvolto anche Alessia Marcuzzi, presunta amante del ballerino quando stava ancora con Belen. Tutte le parti hanno però smentito il gossip, Marcuzzi compresa. Si è allora parlato di crisi tra la conduttrice e suo marito, Paolo Calabresi, ma anche questa viene smentita oggi dall’ultimo avvistamento della coppia. Alessia e Paolo infatti sono insieme a Positano, dove si stanno godendo una gita in barca per la costiera amalfitana, come confermato da alcune immagini social dei due. E se i più sospettosi sottolineeranno la vicinanza a Stefano, che è fisso a Napoli per lavoro (Made in Sud), le immagini di Alessia e Paolo insieme sembrano smentire qualsiasi voce di crisi per i due coniugi.

Alessia Marcuzzi e quelle dichiarazioni “piccanti” su Stefano De Martino

Ma è proprio nelle ultime ore che è stata portata alla luce una dichiarazione fatta da Alessia Marcuzzi qualche anno fa, quando scelse Stefano De Martino come inviato per la sua Isola dei Famosi. Alle pagine del settimanale Chi, come ricorda Bitchyf.it, la Marcuzzi spiegò perché la sua scelta ricadde proprio su De Martino. “L’ho voluto subito perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. – dichiarò la bionda conduttrice, per poi aggiungere – È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come ‘il ponte’ e ‘il ragno'”. Dichiarazioni che oggi, di fronte a quanto accaduto in queste settimane, assumono inevitabilmente un altro aspetto.



