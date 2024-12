Alessia Marcuzzi ha un nuovo compagno? Smentiti gli ultimi flirt

Nella vita di Alessia Marcuzzi l’amore è tornato a bussare alla sua porta? La conduttrice, che due anni fa ha annunciato la separazione con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, è stata accostata a Stefano De Martino, conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez che sarebbe single dopo l’ennesima rottura con la showgirl argentina. I due avrebbero avuto dei contatti in passato, ma allo stato attuale delle cose Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi non starebbero insieme, così come sono state smentite anche le voci su un possibile ritorno di fiamma della conduttrice con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale la relazione sembra giunta in maniera definiva al capolinea.

Niente da fare dunque, per il momento Alessia Marcuzzi sarebbe felicemente single e con il cuore in pausa, insomma, è una fase nella quale la conduttrice ha deciso di riabbracciare se stessa.

Alessia Marcuzzi e la vita lontano dal gossip: la decisione

La scorsa estate la conduttrice Rai ha deciso di passarla da sola o al massimo con i figli, o quantomeno presenze che fossero in grado di trasmetterle positività. Alessia Marcuzzi è stata pizzicata a Formentera in vacanza da sola, con il suo cuore libero da flirt o uomini, per il momento infatti la conduttrice non sembra avere in programma niente se non pensare unicamente alla sua vita. Allontanate dunque le voci riguardo ai flirt con Stefano De Martino o al ritorno con l‘ex marito Paolo Calabresi Marconi, niente di tutto questo, al momento Alessia Marcuzzi è intenzionata a vivere questa fase di vita senza patemi.

In una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Alessia Marcuzzi aveva rivelato: “Paolo è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi, mi ha addomesticata, mi ha conquistata lasciandomi libera, non è geloso, mi permette di fare quello che voglio. Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no” le parole della conduttrice.