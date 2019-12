Alessia Marcuzzi choc sulla fedeltà/ “Ho tradito, se la coppia…”

ALESSIA MARCUZZI AMMETTE DI AVER TRADITO IN PASSATO

Alessia Marcuzzi è sicuramente una donna emancipata e indipendente e questo spesso si è riflesso anche nella sua vita e non solo in termini di affari ma anche nella vita privata tra fidanzati, tradimenti e famiglie allargate, ma nessuno si aspettava alcune dichiarazioni che possiamo definire choc e che riguardano proprio la fedeltà e non solo. In particolare, la conduttrice, in un’intervista rilasciata ad Alberto Dandolo per Oggi, ha confessato di aver tradito in passato e poi di aver lasciato la persona con cui stava per vivere il suo amore con quello che possiamo definire “l’amante”: “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”. Questo è un modo per sentirsi meglio con quello che è successo? Non lo sappiamo ancora ma molto può essere legato al suo concetto di fedeltà, almeno secondo quanto lei stessa rivela.

IL CONCETTO DI “FEDELTA’ FISICA” PER ALESSIA MARCUZZI..

Sempre nella stessa intervista, Alessia Marcuzzi, alle soglie dei suoi 50 anni rivela di essere romantica, una di quelle che pensa che “l’amore debba essere farfalle nello stomaco e percorso ad ostacoli” e proprio per questo odia, e non poco, la noia. Come la mettiamo quindi con la stabilità che il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi le ha regalato in questo anno? Forse questo un po’ l’ha frenata ma poi rivela che molto dipende dal suo concetto di fedeltà: “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. E’ invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

