Alessia Marcuzzi incinta del terzo figlio?/ Antonella Mosetti: “Non ci sono dubbi!”

ALESSIA MARCUZZI E’ INCINTA DEL SUO TERZO FIGLIO?

Alessia Marcuzzi è incinta del suo terzo figlio oppure no? Sorge il dubbio sui social per via di un pancino sospetto e il gossip arriva fin dentro lo studio di Mattino5 dove oggi, finalmente, si torna a parlare di amori e dintorni nell’ultima parte della trasmissione. A lanciare l’argomento è proprio la padrona di casa Federica Panicucci invitando Alessia Marcuzzi ad intervenire in diretta per dire la sua se sta guardando la televisione. Ma cosa è successo questa volta e da dove nasce questo gossip? Facile a dirsi visto che è la stessa Panicucci a mostrare alcuni frame di un video che Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram a pochi minuti dalla scorsa diretta de Le Iene al fianco di Nicola Savino. In particolare, durante la loro “passeggiata” per i corridoi ecco che alcuni frame mostrano un pancino molto sospetto. Federica Panicucci ammette che anche lei alcune volte è stata beccato con pancini molto più sporgenti e non per via di una gravidanza ma Antonella Mosetti non ci sta.

ANTONELLA MOSETTI NON HA DUBBI: “E’ INCINTA, SI VEDE!”

In collegamento da Roma, la showgirl ci tiene a precisare che spesso si parla di gravidanze, soprattutto sui settimanali, in base ad alcuni scatti che possono essere stati fatti in momenti precisi ma in questo caso si tratta di un video e per questo lei conclude: “E’ incinta, non ci sono dubbi!”. Non è dello stesso parere Sarah Altobello che presente in studio ha ribadito che la conduttrice ha una forma smagliante e perfetta e che forse è il vestito animalier ad allargare la figura e tratte in inganno l’occhio di chi guarda. Chi avrà ragione?

Ecco il video del momento e i frame passati al setaccio in trasmissione:





