Alessia Marcuzzi divorzia da Mediaset/ Sbarca in Rai? Il gossip sul “tradimento”

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: c’entra la Rai?

Dopo aver raggiunto le nozze d’argento con l’azienda di produzione tv Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi, Alessia Marcuzzi ha deciso di chiudere i rapporti di lavoro con il gruppo tv che l’ha resa celebre agli occhi dei telespettatori affidandole il ruolo di primadonna al timone di programmi storici. Tra i vari format, si ricordano in particolare il Festivalbar e L’isola dei famosi (di cui l’ultima edizione, quella del 2019, ha fatto parlare per la lovestory nata tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez), che hanno reso Alessia Marcuzzi tra i volti femminili più amati dal pubblico del piccolo schermo. E con il divorzio da Mediaset, con cui lei ha collaborato per lunghi 25 anni, Alessia Marcuzzi sarebbe ora in procinto di “tradire” Mediaset, con uno sbarco in casa Rai.

A spifferare l’indiscrezione in questione ci pensa il portale web di informazione Dagospia, che in queste ore darebbe quasi per confermata la voce lanciata il 9 marzo Dagospia, che già anticipava l’esistenza di una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, il manager di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi verso la conduzione su Rai 2

Ma quale sarebbe, nel dettaglio, il progetto top secret che vedrebbe protagonista la fascinosa conduttrice? La biondissima star tv dalla classe innata sarebbe vicina all’azienda di Viale Mazzini, per una trattativa in corso che l’avvierebbe in direzione Rai 2.

Stando alla fonte dell’indiscrezione sull’ex volto Mediaset, quindi, la star tv potrebbe debuttare su Rai 2, al timone di un nuovo format a partire da novembre 2022.

Si tratterebbe di un programma dal titolo inedito e di cinque/sei puntate, prodotto da Endemol Shine. Le trattative tra la conduttrice tv e la Rai, per il vociferato nuovo ingaggio, a quanto pare, sarebbero “in dirittura d’arrivo” .

Non ci resta che attendere una conferma o smentita da parte della diretta interessata, in merito alla succosa anticipazione tv che le riguarda.

