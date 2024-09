Alessia Marcuzzi: “Ho sentito Loretta Goggi prima di Tale e Quale Show 2024…”

La puntata odierna de La Volta Buona all’insegna delle interviste parte con uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo: Alessia Marcuzzi. Una ventata di brio che investe il salotto di Caterina Balivo che introduce la collega con il consueto gioco scandito dalle colonne sonore di una vita. Uno dei brani più iconici di Renato Carosone offre su un piatto d’argento la battuta sul tema sentimentale: “Se ho mai avuto un fidanzato napoletano? No, mi manca, mi vuoi presentare qualcuno?”. Dopo il commento ovviamente goliardico si resta sullo stesso tema quando Caterina Balivo introduce il brano “Noi ragazzi di oggi” di Luis Miguel, iconica per Alessia Marcuzzi: “E’ la canzone del mio primo amore”.

Alessia Marcuzzi si è ovviamente pronunciata anche a proposito della prossima esperienza al banco dei giudici di Tale e Quale Show 2024 al posto di Loretta Goggi. La conduttrice ha svelato di aver avuto modo di parlare con la cantante proprio in vista dell’impegno inedito: “Loretta Goggi l’ho chiamata quando ho saputo dell’opportunità a Tale e Quale show, le ho detto che la amo follemente e lei è stata carinissima. Le ho detto anche che la chiamerò per qualche consiglio… Lei è sempre avanti, anche quando si tratta di look, è incredibile”.

“L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo serve l’assist ad Alessia Marcuzzi per un altro simpatico aneddoto. “Questa canzone mi è rimasta nel cuore, all’inizio però non mi aveva fatto questo effetto. Poi un gruppo di napoletani me l’hanno insegnata e mi è rimasta nel cuore…”. Caterina Balivo l’ha incalza poi su quel weekend a Capri, tra l’altro condiviso, ma senza riuscire a strappare ulteriori aneddoti. L’attenzione è poi passata al mondo della tv: “Il programma che mi è rimasto nel cuore? ‘Amici e Mostri’ su Telemontecarlo, facevo l’insegnante dei mostri, era un programma per bambini. Riuscire ad avere confidenza con i bambini non è facile ma è un’esperienza che in un certo senso ti spiana la strada”.

L’intervista di Alessia Marcuzzi a La Volta Buona prosegue scandita dalle canzoni scelte dalla conduttrice, come nel caso di “Birds of feather di Billie Eilish”. “Io la trovo un’artista incredibile e lancia dei messaggi straordinari; mia figlia Mia è pazza di lei e in più presto andremo al concerto”. A proposito del concerto dei Coldplay al quale ha assistito di recente ha invece raccontato: “Mi è capitato di conoscere Chris Martin, ero vicina a lui, praticamente uno accanto all’altro, mi sono talmente innamorata… Avevo un drink in mano e totalmente cotta, me ne sono andata a casa!”.