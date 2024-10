Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi finiscono di nuovo al centro del gossip, tra i due infatti potrebbe esserci stato un riavvicinamento nell’ultimo periodo. Per anni si sono resi protagonisti dalla cronaca rosa per un loro presunto flirt clandestino. Stando ai rumors avrebbero avuto una relazione sentimentale segreta quando hanno lavorato insieme all’Isola dei famosi. Lei all’epoca era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi e lo scoop fece non poco discutere. Tra loro c’è stato un ritorno di fiamma? A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, la nota rivista fa sapere che sei anni fa lui tradì Belen Rodriguez con l’amatissima conduttrice, oggi che entrambi sono single si sarebbero riconciliati.

Da anni il noto conduttore campano cerca di tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, puntualmente però si ritrova al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Chiacchieratissimo è sempre stato il suo rapporto con Belen Rodriguez per via dei loro continui tira e molla, anche i vari flirt però hanno spesso catturato l’attenzione. Stefano De Martino in passato ha più volte negato di aver avuto una liaison con Alessia Marcuzzi, dello stesso avviso però non è l’ex moglie che dopo l’ultima rottura ha confermato il loro clandestino flirt.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si sono rivisti, tra loro è di nuovo amore?

Ad oggi entrambi lavorano in Rai, da poco si sono rivisti a Tale e Quale Show dove lui è approdato nei panni di guest star, la conduttrice invece è una dei giurati. Il Messaggero ha citato il brano di Antonello Venditti ‘Amici mai’ dicendo che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sul noto sito si legge poi che nel mondo dello spettacolo è successo spesso che coppie note si sono lasciate per poi riconciliarsi dopo anni. Potrebbe essere accaduto anche a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, oggi entrambi sono single e si sono rivisti dopo sei anni dal presunto flirt all’Isola dei famosi.

Dagospia aveva fatto sapere che dietro le quinte di Tale e Quale Show i due conduttori non si sarebbero rivolti la parola. Tra loro ci sarebbe stato solo un saluto freddo e Alessia Marcuzzi sarebbe apparsa molto imbarazzata. Secondo il noto quotidiano, Il Messaggero, però dipenderebbe da tutt’altra ragione l’imbarazzo della conduttrice, cioè un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Anche questa volta romperanno il silenzio per smentire il clamoroso scoop? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più in merito al loro rapporto.