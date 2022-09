Alessia Marcuzzi, ex Francesco Facchinetti/ La figlia Mia:”L’unione fa la forza”, Wilma Faissol mi ha salvata

Alessia Marcuzzi, la relazione con Francesco Facchinetti

Nel 2010 il settimanale Chi rese pubblico la relazione tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Un anno dopo, nel 2011, i due sono diventati genitori di Mia. Per la conduttrice si tratta della seconda figlia dopo Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi. Per il figlio di Roby Fachinetti è invece la prima figlia. La loro relazione si è conclusa nel 2013: “Con Alessia è stato un amore incredibile che durerà per tutta la vita, come l’amore che provo per mia figlia. Cerchiamo di dare il meglio a nostra figlia e tentiamo di mantenere un nucleo famigliare anche in questo disordine”, aveva detto l’ex cantante a Verissimo poco dopo la loro separazione. Oggi Alessia e Francesco sono in ottimi rapporti, come testimoniano i numerosi scatti insieme sui social: “Succede che due persone si incontrino, amino e facciano una figlia. Succede poi, che le strade si dividano. Poi succede che queste due persone incontrino altre due persone con cui provino a costruire una nuova famiglia. Questo è quello che è successo tra di noi”, ha scritto qualche anno fa Facchinetti su Facebook.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: la figlia Mia

L’anno scorso, in occasione dei 10 anni della figlia Mia, Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi hanno festeggiato in Sudtirol “come un’unica, grande famiglia”. Sulle Dolomiti si sono ritrovati Facchinetti con la figlia Liv – in attesa dalla moglie Wilma e del figlio Leone – Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi e il figlio più grande Tommaso Inzaghi, e i rispettivi genitori, tra cui Roby Fachinetti. Lo scorso agosto sul suo profilo Instagram, l’ex cantante ha pubblicato una foto insieme alla ex Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, Tommaso Inzaghi, la figlia Mia e la moglie Wilma a Londra: “L’unione fa la forza…SEMPRE!”. Durante la vacanza londinese, la conduttrice ha rischiato di soffocare durante una cena ed è stata salvata da Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti: “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea… Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire”, ha raccontato la Marcuzzi su Instagram, raccontando di come Wilma abbia effettuato la manovra di Heimlich.

